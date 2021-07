Verstappen-Hamilton : C’est la guerre !

L’énorme tension qu’ils ont accumulée Max Verstappen et Lewis Hamilton pendant plusieurs courses, il a définitivement explosé à Silverstone. Les deux prétendants au titre, très agressifs dès le départ, se sont heurtés à Copse, l’un des virages les plus rapides du calendrier, lors du premier tour du GP de Grande-Bretagne. Le résultat?. Verstappen s’est retrouvé à l’hôpital – heureusement sans blessures graves – après avoir percuté les barrières supportant une pression de 51G à l’impact. Oui Hamilton il a pu réparer sa voiture, purger une pénalité de 10” et remporter sa quatrième victoire de la saison, coupant 25 points au leader, qui n’a plus que 8 points. C’est le résumé d’un épisode qui apportera une queue et qui finira peut-être par décider de la Coupe du monde la plus serrée de ces dernières années. Et bien sûr, il a de multiples interprétations.

La fureur de Red Bull

Allons d’abord pour le partie des « lésés ». Verstappen et le dôme Red Bull, avec Christian Horner et Helmut Marko, ils étaient furieux, tant à la manœuvre de Hamilton quant à la sanction ultérieure infligée par la FIA et qui ne l’a pas empêché de remporter la course.

Christian Horner a parlé d'”erreur amateur et désespérée” de la part de Hamilton et a suggéré que son équipe pourrait choisir de demander à la FIA de prendre des mesures plus drastiques étant donné que la pénalité en course n’était pas suffisante. “C’est le plus gros accident de Max, donc je suis reconnaissant que ce soit “juste” ça, et qu’il soit sorti de la voiture par ses propres moyens. En ce qui me concerne, tout le blâme est sur Hamilton, qui n’aurait jamais dû être dans cette position, sur ce coin, ils n’ont jamais été en parallèle. Tout pilote ayant roulé sur ce circuit sait qu’une roue ne pénètre pas à l’intérieur de Copse. C’est un énorme accident et c’était à 100% la courbe de Max”, a prévenu le team manager Red Bull.

“Je ne sais pas quelle serait la peine maximale, mais un comportement aussi dangereux et imprudent devrait être puni par une suspension ou quelque chose du genre”, a-t-il ajouté. Helmut Marko. « Si un concurrent touche sauvagement notre roue arrière avec sa roue avant, ce n’est plus un accident de course dans le virage le plus rapide du circuit. C’est un comportement négligent et dangereux.”

Propre Verstappen a clairement exprimé son mécontentement : « Je suis évidemment très déçu d’avoir été ainsi retiré de la course. La sanction imposée ne nous aide pas du tout et ne rend pas justice à la manœuvre dangereuse que Lewis a effectuée sur la piste. célébrations après la course. course alors qu’il est encore à l’hôpital est un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous continuons d’aller de l’avant », a écrit le pilote néerlandais dans ses réseaux, qui a quitté la clinique tard dans la nuit après que des tests ont exclu des blessures graves et en aura désormais deux. semaines de repos avant le GP de Hongrie, dernière course avant la trêve estivale de Formule 1.

Mercedes et Hamilton se battent

«Deux ne se battent pas si l’un ne veut pas et tous les deux ne se sont pas donné le moindre espace. Lorsque vous êtes conducteur, vous voyez peut-être les choses différemment, mais vous devez comprendre que si l’essieu avant est au milieu de la voiture qui fait le tour de l’extérieur, la courbe est à vous. Un accident implique deux pilotes”, a estimé le patron de Mercedes Toto wolff.

Hamilton Il a été encore plus énergique dans sa défense : « J’essaie toujours d’être mesuré dans ma façon d’aborder les choses, surtout quand je me bats avec Max. On sait déjà qu’il est très agressif “, a déclaré le septuple champion britannique. J’étais complètement à ses côtés, et il ne m’a pas laissé d’espace. Je ne suis pas d’accord avec les commissaires, mais je prends ma sanction et continue avec mon travail. Se plaindre. Tout le monde va avoir un avis différent et je m’en fiche particulièrement », a-t-il souligné.

Agacé par les critiques de Verstappen, Hamilton Il a ajouté que « de mon point de vue, je ne pense pas avoir à m’excuser pour quoi que ce soit. Nous étions en compétition. Aucun de nous ne veut que quelqu’un se blesse, ce n’est pas mon intention, alors j’espère que Max va bien. Je t’appelle pour vérifier que tout va bien. Il y aura beaucoup de courses difficiles et nous devons apprendre à trouver un bon équilibre. »

Les arguments de la FIA

Michael Masi, directeur de course de la FIA, a subi une forte pression de la part des deux équipes comme en témoignent ses communications avec Horner et Wolff. Il a précisé un concept aux deux parties : «Lorsque nos stewards jugent un incident, ils l’apprécient par l’incident lui-même, non par ce qui se passe ensuite, pas à cause de ses conséquences“. Pour eux Hamilton il était fautif et méritait ces 10 “pénalités, quel que soit le revenu qu’il a fait plus tard avec sa victoire :” La voiture n°44 était sur une ligne qui ne lui permettait pas d’atteindre le sommet de la courbe avec de l’espace disponible vers l’intérieur. Lorsque la voiture n°33 a viré dans le virage, la n°44 n’a pas évité le contact et la partie avant gauche de sa voiture est entrée en collision avec la partie arrière droite de la n°33. La n°44 est considérée majoritairement coupable », indique le communiqué. .

La FIA et la F1 ont également dû émettre une autre note demandant “le respect” pour Hamilton, qui a fait “l’objet de multiples exemples d’abus racistes” sur les réseaux sociaux. “Nous condamnons ce comportement. Ces gens n’ont pas leur place dans notre sport ». En ce sens, depuis Red Bull, ils ont exprimé leur solidarité avec leur rival : “Bien que nous soyons de grands adversaires sur la piste, nous sommes tous unis contre le racisme. Nous sommes bouleversés et attristés par les abus racistes que Hamilton a dû subir hier après la collision avec Verstappen.”

Guerre des parents

Jos Verstappen et Anthony Hamilton ils sont également entrés dans la confrontation. L’ancien pilote de Formule 1 a qualifié de “ridicule” la sanction à Hamilton. « Ils auraient pu le disqualifier. Max Il lui a laissé de la place et était derrière lui, on ne peut pas dépasser à l’intérieur », a-t-il souligné.

La réponse du père de Hamilton il n’a pas attendu : « Après tout, 99 fois sur 100 serait un accident de course. C’est ce que nous voulons voir parce que c’est une compétition. Lewis n’a aucun problème avec Max. Ils veulent tous les deux faire un bon spectacle sur la piste, mais parfois cela ne se passe pas comme prévu, mais c’est comme ça que la course est », a-t-il commenté.

C’est ainsi que Sainz et Alonso le voient

Carlos Sainz et Fernando Alonso, qui ont terminé respectivement sixième et septième à Silverstone, ont également donné leur avis. « C’était un accident fort et je pense qu’il est très difficile de juger. Seuls les deux savent ce qu’ils auraient pu faire différemment pour l’éviter », a déclaré le natif de Madrid. Alonso Il l’a vu comme un ensemble de la bataille très dure qu’ils ont organisée Verstappen et Hamilton: « L’incident est difficile à évaluer de l’extérieur. Ça avait l’air très serré. Je pense que Lewis avait plus de la moitié d’une voiture à côté de Max. Donc, d’une certaine manière, Lewis ne pouvait pas simplement disparaître de la voie intérieure, vous savez, ce n’est pas comme si vous pouviez simplement vous évaporer. Donc je ne pense pas que ce soit le cas… C’était un moment malheureux en course, mais rien d’intentionnel, aucune mauvaise manœuvre de l’un ou l’autre des pilotes à mon avis. C’était de la malchance.”

Et maintenant quoi?

Il y a un mois, se référant au pouls qu’ils maintiennent Verstappen et Hamilton pour le titre mondial, Horner chrétien fait une curieuse comparaison de tennis : « C’est comme Djokovic contre Federer. Max force Lewis à faire ressortir le meilleur de lui-même. Et vice versa. “À Imola, Portimao et Barcelone Verstappen il a poussé son défi à la limite. Et à Silverstone, Hamilton Il vous a payé dans sa propre devise. “Peut-être que Lewis n’est plus aussi combattant qu’avant”, a-t-il commenté. Bernie ecclestone à la veille du Grand Prix de Grande Bretagne. Quelques mots qui ressemblaient à un coup de poignard pour le pilote qui a dominé avec autorité la Formule 1. Après cinq victoires consécutives pour Red Bull (1 pour Sergio Pérez et 4 pour Verstappen), Hamilton Il a touché la table et a offert aux 140 000 fans qui remplissaient les tribunes un triomphe avec beaucoup d’épopée mais aussi un fond de polémique qui va perdurer. Il y a 13 grands prix à venir et la « température » continue d’augmenter.