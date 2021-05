Verstappen: Hamilton n’a pas eu de vrais rivaux récemment

La guerre des mots entre Max Verstappen et Lewis Hamilton s’est intensifiée ce week-end à Monaco, le vainqueur de la course de dimanche ayant un coup de couteau sur son rival en se demandant qui le pilote Mercedes a «vraiment» battu sur son chemin vers les titres récents.

Les jeux de réflexion battent leur plein entre les deux équipes et leurs pilotes, la dernière salve est survenue lorsque la Gazzetta dello Sport a demandé à Verstappen de lui faire part de ses réflexions sur le fait de ne pas avoir la force mentale pour vaincre Hamilton, sept fois champion du monde de F1, cette saison.

Verstappen, qui cette année est un véritable prétendant au titre pour la première fois, a répondu: «Je pense que c’est des conneries. Je suis assez fort mentalement pour savoir quoi faire pour gagner.

«Hamilton n’a jamais eu à se battre pour le titre ces dernières années. Avec Sebastian Vettel, ce n’était pas non plus vraiment un combat pour le titre. Quoi qu’il en soit, chacun peut dire ce qu’il veut. Je sais que je dois être rapide et j’attends juste cette chance de me battre pour le titre.

«En tant qu’équipe, nous devons maintenir Mercedes sous pression si nous voulons qu’ils commettent des erreurs.»

Ce que les champions du monde ont fait de façon spectaculaire à Monaco dimanche, mais Verstappen n’a pas terminé: «Lewis a presque toujours battu son coéquipier et c’est pourquoi je suis d’accord qu’il est l’un des meilleurs pilotes de F1.

«Mais, Mercedes a été si dominante ces dernières années qu’il n’a eu aucun rival autre que son propre coéquipier. J’espère que ce sera l’une de ces rares saisons où la bataille durera jusqu’à la fin de l’année. Nous pouvons remporter le titre avec Red Bull et c’est pourquoi je cours.

«Nous avons dû montrer dimanche que nous participons vraiment à la bataille pour le titre mondial, après avoir fait quelques courses où nous avons vu que nous perdions du terrain chez Mercedes. Désormais, il est important de marquer tous les dimanches et de faire le moins d’erreurs.

«Jusqu’à présent, nous avons été une équipe qui a commis moins d’erreurs et c’est pourquoi nous sommes maintenant en tête du championnat. J’ai appris à prendre les deuxième et troisième places quand je n’ai pas la voiture pour gagner.

“Votre instinct dirait toujours d’essayer de gagner, ce qui vous ferait prendre trop de risques”, a ajouté Verstappen qui mène le classement du championnat du monde de F1 pour la première fois de sa carrière après cinq manches, devant le Grand Prix d’Azerbaïdjan.