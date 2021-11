Verstappen : Il nous manquait juste un petit peu

Max Verstappen a dû se contenter de la deuxième place du Grand Prix de Sao Paulo 2021, battu par Lewis Hamilton un jour où il a admis que, en tant qu’équipe, il leur manquait tout simplement.

Bien qu’on s’attende à ce qu’il domine au Brésil, Verstappen rattrapait toujours le rythme effréné de Lewis Hamilton de Mercedes.

Et malgré toutes les difficultés rencontrées par Hamilton au cours du week-end, de la pénalité de cinq places liée au moteur à la disqualification des résultats des qualifications vendredi, Verstappen n’a toujours pas pu capitaliser sur les problèmes de son rival, la deuxième étant le meilleur qu’il pouvait. réaliser.

Verstappen s’est frayé un chemin devant Bottas au premier tour et a mené la course pendant un certain temps, avant que Hamilton ne le poursuive, le battant finalement jusqu’au drapeau.

Verstappen appelle ça une course difficile

L’as Red Bull, qui a néanmoins livré une performance crédible, a reflété sa course dans le communiqué de presse de son équipe.

« Je savais qu’aujourd’hui serait difficile, mais j’ai fait tout ce que j’ai pu, il nous manquait juste un peu », a-t-il révélé. « Au moins, c’était une course amusante, bien sûr j’aurais aimé gagner, mais en réalité, je pense que c’était un bon résultat.

« Lewis et moi nous sommes battus pour la position à plusieurs reprises, je pense que c’était une course difficile mais une bonne course et c’est comme ça que ça devrait être », a déclaré Verstappen, se référant probablement au moment où il s’est freiné en défendant Hamilton, courant large et emmenant le Britannique en balade.

Les commissaires ont décidé qu’aucune enquête n’était requise, au grand désarroi de Mercedes et Hamilton.

Le Néerlandais poursuit : « J’espérais un peu plus de performances mais ce résultat est définitivement le maximum que nous puissions faire.

« En termes de vitesse de pointe, c’était difficile à défendre, vous pouvez clairement voir quand ils prennent un nouveau moteur que cela leur donne un peu plus de puissance, alors j’espère que cela va disparaître au cours des prochaines courses », a-t-il expliqué.

« Il y a trois courses à venir qui seront encore complètement différentes, alors nous verrons comment ça se passe », a conclu le leader du championnat.

Sergio Perez déplore un podium perdu

Perez, qui était sur une série de podiums consécutifs récemment, n’a pas pu continuer sur sa lancée et a dû se contenter de la quatrième place, mais a bien fait de réaliser le tour le plus rapide de la course lors d’une tentative dans le dernier tour, privant Hamilton du score parfait.

« C’était serré aujourd’hui et c’était amusant, mais je ne suis pas ici pour m’amuser, je suis ici pour livrer », a déclaré le Mexicain dans le communiqué de presse de Red Bull.

« J’ai pris un très bon départ mais ensuite c’était très difficile de retenir Lewis, j’ai fait de mon mieux pour le retenir mais je n’ai pas pu, il volait !

« Ensuite, nous avions deux secondes d’avance sur Bottas, nous avions la position et le podium, mais deux tours plus tard, la voiture de sécurité virtuelle est arrivée.

« Ce timing a été extrêmement malchanceux pour nous et cela a parfaitement fonctionné pour lui, il a réussi à faire le dégagement puis à s’éloigner de cinq secondes de nous », a déploré Perez.

« C’est un peu dommage que nous ayons perdu le podium, mais j’ai pu creuser un écart suffisamment important avec la Ferrari en cinquième position pour passer aux stands et réaliser le meilleur tour, ce qui est un point important pour l’équipe.

« Cette vitesse en ligne droite de la Mercedes est tout simplement incroyable, nous n’avons pas pu les égaler et aujourd’hui, elles étaient sur une autre planète », a admis le joueur de 31 ans.

« En fin de compte, c’est un bon résultat pour nous aujourd’hui, je ne pense pas que nous aurions pu faire grand-chose différemment, c’est juste dommage car nous aurions dû terminer devant Bottas sans le VSC.

« Aujourd’hui, la chance n’était pas avec nous, mais il reste encore trois courses à disputer et tout à jouer, nous allons donc continuer à pousser.

« Maintenant, nous attendons avec impatience le Qatar et espérons que nous pourrons y être compétitifs », a conclu Perez.

Verstappen quitte le Brésil avec son avance au championnat des pilotes de Formule 1 sur Hamilton réduite de 19 à 14 points, ce qui pourrait s’avérer coûteux dans une saison aussi disputée, et si Mercedes maintenait le rythme qu’elle avait à Sao Paulo.

Red Bull reste derrière Mercedes au classement des constructeurs de 11 points. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)

Trois courses pour régler les deux championnats 🤝 pic.twitter.com/jfEzKhkxeO – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 14 novembre 2021