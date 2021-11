Verstappen : important pour remporter les trois prochaines courses

Max Verstappen arrive au Mexique sur une bonne note, après avoir gagné à Austin il y a quinze jours, et pense qu’il est important de remporter les trois prochaines courses de la prochaine triple tête.

Verstappen s’exprimait dans le communiqué de presse de Red Bull avant le Grand prix du Mexique 2021 de ce week-end, et faisait clairement toujours preuve d’exubérance suite à son impressionnante victoire aux États-Unis.

« C’était bien sûr un sentiment formidable d’être de retour sur la plus haute marche du Grand Prix des États-Unis », a-t-il déclaré. « Les dernières courses ont été évidemment assez difficiles avec diverses pénalités moteur et quelques moments de malchance, donc ça faisait vraiment du bien d’être de retour avec Checo à mes côtés.

« C’était une victoire très satisfaisante, nous avons montré un bon rythme au GP des États-Unis, donc je cherche à poursuivre sur cette lancée et c’était bien sûr aussi très important de marquer des points solides pour le championnat. »

Pour améliorer les choses, le leader du championnat de Formule 1 arrive sur un circuit où il excelle historiquement, ce qui rend une répétition de la performance et du résultat d’Austin tout à fait probable. Le Mexique avec mes deux victoires en course.

« J’ai hâte de courir à nouveau ici, surtout après n’avoir pas pu voyager ici pendant un certain temps », a poursuivi Verstappen. « Je sais que nous aurons maintenant beaucoup plus de fans avec Checo dans l’équipe, donc j’ai hâte de tous les voir sur la piste et bien sûr, j’espère que nous pourrons avoir un week-end compétitif. »

La course mexicaine sera la première d’une triple tête suivie des courses au Brésil et de la nouvelle course au Qatar, et l’as Red Bull de 24 ans cherche à consolider son avance au classement des pilotes.

« Je suis impatient d’y être et je suis impatient de commencer, même si je sais que la triple tête va être occupée! » Verstappen a admis.

Et puis a souligné : « C’est extrêmement important pour moi et l’équipe d’essayer de remporter les trois prochaines courses maintenant que nous nous battons pour le championnat.

« Il y aura beaucoup de temps de trajet et de décalage horaire, mais j’ai hâte d’être de retour sur la piste au Mexique et au Brésil et j’ai hâte de relever le défi de courir sur la nouvelle piste au Qatar », a déclaré le gagnant a conclu.

Bien qu’il ait perdu un grand nombre de points sans faute de sa part à plusieurs reprises comme Silverstone, Bakou et la Hongrie, à Monza, il a endossé le blâme pour les points perdus.

Cependant, Verstappen a gardé son sang-froid et réalise une saison impressionnante, et se retrouve donc en tête de son rival pour le titre, Lewis Hamilton, avec 12 points.

2017 🏆 2018 🏆 Voici plus de souvenirs #MexicoGP ce week-end 💪 pic.twitter.com/7VC3Z1K5Hh – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 2 novembre 2021

