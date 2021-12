Verstappen : j’aimerais voir Alonso se battre aux avant-postes

Fernando Alonso a fait l’éloge du champion du monde de Formule 1 2021 Max Verstappen, ce dernier disant qu’il aimerait voir l’Espagnol se battre aux avant-postes.

Alonso a connu une saison de retour impressionnante avec Alpine, après deux saisons d’absence du sport, le double champion du monde de F1 marquant un célèbre podium au GP du Qatar 2021, tout en montrant tout au long de la saison qu’il n’a rien perdu de son caractère fougueux ou de sa course acérée. compétences.

Verstappen pense qu’Alonso est en feu

Le nouveau champion de F1 Max Verstappen s’exprimait dans une interview avec son sponsor CarNext et a salué l’attitude et la conduite d’Alonso.

« J’aimerais le revoir à l’avant », a-t-il déclaré.

« Il le mérite vraiment, il est double champion du monde. C’est aussi très agréable de lui parler et de voir comment il pense aux situations.

« Il a aussi [has] qui « n’abandonne jamais » [attitude] et est un vrai combattant. Malheureusement, ces dernières années, il n’a pas été capable de le faire à l’avant, car il n’a pas la voiture », a déclaré le Néerlandais.

« Mais j’aime son attitude, il est vraiment en feu, [has] dynamisme et motivation à son âge pour être toujours là en Formule 1, vouloir y être plus longtemps.

« Il veut toujours gagner, il veut toujours faire de son mieux. Pour moi, c’est vraiment agréable à voir », a conclu Verstappen.

Alonso a connu une saison fantastique

Alonso a réfléchi à sa saison de retour avec Motorsportweek et à la façon dont il s’est développé tout au long de la saison, admettant qu’il a apprécié chaque course cette année.

« Je pense qu’au début de l’année, les choses n’étaient définitivement pas faciles pour nous. Dans mon cas, en revenant au sport, je n’étais pas à 100 % prêt et confiant pour pousser la voiture à la limite », a-t-il déclaré.

« Il a fallu quelques courses jusqu’à Bakou probablement. Nous avons fait quelques changements dans la voiture, sur la direction assistée et la sensation avec les pneus avant étaient probablement les choses qui me manquaient le plus.

«Je pense que nous avons fait un énorme pas en avant sur ce niveau de confiance. Dans l’ensemble, la saison a été fantastique pour moi », a révélé l’Espagnol.

« Honnêtement, [I’m] super content de revenir en F1. J’ai vraiment apprécié chaque course, sur piste, mais aussi hors piste. J’étais heureux et je profite de chaque seconde. C’est ma meilleure saison depuis 2014, je pense, en termes de points et de positions.

« Certainement un bon retour, je pense. Bien sûr, mieux préparé pour 2022 », a conclu le joueur de 40 ans.

Comme beaucoup d’autres pilotes sur la grille, Alonso espère que son équipe livrera une voiture compétitive selon la nouvelle réglementation 2022 lui permettant de se battre plus fréquemment en tête de la grille.