Verstappen : Je crois toujours que c’était un incident de course

Après un Monza inutile, Max Verstappen vise un score maximum lors du prochain Grand Prix de Russie 2021, mais aura du pain sur la planche, avec une pénalité de trois places sur la grille pour un accident qu’il pense toujours être un incident de course.

Le pilote Red Bull, qui mène le classement du championnat de Formule 1 avec cinq points d’avance sur la 15e manche sur l’autodrome de Sotchi, a été pénalisé lorsque lui et son concurrent Lewis Hamilton sont entrés en collision à Monza il y a deux dimanches.

S’exprimant avant le week-end en Russie, Verstappen a déclaré dans l’aperçu de l’équipe : « Vous pouvez réfléchir tout ce que vous voulez, mais il est important de regarder vers l’avenir et de continuer à pousser. Je pense toujours qu’il s’agissait d’un incident de course, mais nous avons écopé d’une pénalité de trois places sur la grille et nous n’avons plus qu’à faire avec.

“La course à Monza n’était certainement pas notre jour pour de nombreuses raisons, mais maintenant je prévois juste d’attendre avec impatience Sotchi”, a insisté l’as néerlandais qui a terminé l’année dernière deuxième derrière le vainqueur Mercedes Valtteri Bottas. Hamilton a terminé troisième. Mercedes a remporté toutes les courses sur le site depuis sa création au calendrier F1 en 2014.

Retour sur la course de l’année dernière qui s’est terminée par le premier podium de Red Bull en Russie : « C’était génial de terminer deuxième l’an dernier à Sotchi, d’autant plus que cela n’a jamais été une bonne piste pour nous en tant qu’équipe.

« Nous avons été plus compétitifs cette année et nous avons un meilleur package pour le moment, il sera donc intéressant de voir à quel point nous pouvons être compétitifs cette année. Ce sera bien sûr complètement différent de Monza et il semble qu’il pourrait y avoir de la pluie ce week-end.

“La piste elle-même et le tracé sont complètement différents des courses précédentes, donc j’ai vraiment hâte d’y retourner et de voir ce que nous pouvons faire.”

Quant à la perte de trois places sur la grille pour la course de dimanche, Verstappen a déclaré : La pénalité n’est bien sûr pas idéale mais rien n’est perdu, c’est comme ça que je le vois. Quant au Championnat Pilotes, nous avons encore beaucoup de courses devant nous et c’est une marge très faible.

“Nous allons essayer de tirer le meilleur parti du week-end et de travailler avec le package que nous avons”, a-t-il ajouté, alors qu’il vise sa huitième victoire de cette campagne.

Dans la voiture sœur, Sergio Perez devrait être aussi proche que possible de son coéquipier, Red Bull ayant 18 points de retard sur Mercedes au championnat des constructeurs avant la 15e manche.

Le vétéran mexicain est conscient de ce qu’on attend de lui et a déclaré dans l’avant-première de l’équipe : saison où il y a moins de courses sur lesquelles capitaliser.

Mais il est également conscient que la piste basée sur les Jeux Olympiques a été un bastion pour leurs rivaux : « Mercedes a gagné toutes les courses à Sotchi depuis 2014, donc ils sont les favoris ce week-end. Ils seront certainement difficiles à battre, mais comme toujours, nous ferons de notre mieux », a ajouté Perez.