Verstappen : je me sens calme – GRAND PRIX 247

Avant ce qui pourrait être le plus grand prix de sa vie, le leader du championnat du monde de Formule 1 Max Verstappen se « sent calme » avant l’aventure du sport dans l’inconnu.

Le week-end inaugural du Grand Prix d’Arabie saoudite, sur le circuit international de Djeddah qui vient de se terminer, pourrait être celui où le joueur de 24 ans décrochera le titre de cette année ; un long shot ne vaut pas la peine de se livrer à la spéculation.

Le pilote Red Bull mène le classement des pilotes de F1 2021 de huit points après 21 manches et deux à parcourir. Il est sur le point de remporter son premier championnat du monde de F1 et de refuser à son grand rival, Lewis Hamilton, un huitième titre.

Avec l’élan fermement dans le camp d’Hamilton depuis que Mercedes a trouvé quelque chose de plus lors des dernières courses, que le champion du monde a mis à profit en remportant sensationnellement à Sao Paulo et dominé au Qatar une semaine plus tard, pour maintenir le championnat grésillant alors que le cirque s’envole vers Djeddah.

Avant ce week-end saoudien, Verstappen a déclaré dans l’aperçu de son équipe : « Je me sens calme, je sais que j’essaierai toujours de faire de mon mieux et nous découvrirons simplement où nous allons nous retrouver.

« Rien n’est encore décidé et nous sommes tous prêts à relever le défi, il reste encore beaucoup de courses à faire et nous allons tout donner, c’est sûr. Ce sera une fin de saison excitante.

Alors que Verstappen mène le classement des points, à ce stade avancé du championnat, la marge est mince et il faut rappeler qu’avant les deux dernières courses, l’écart était de 19 points ; Hamilton et Mercedes ont trouvé un autre équipement que Red Bull et Honda doivent égaler lors des deux prochaines courses.

Verstappen : On a quand même manqué pas mal de rythme par rapport à Mercedes donc on verra

En repensant au Qatar lors de sa dernière sortie, où ils ont été « surclassés » par leurs rivaux, Verstappen a déclaré : « Ce n’était pas trop mal et ce n’était pas trop bien ! J’ai été positivement surpris par les possibilités de dépassement là-bas, le départ était bon et bien sûr nécessaire après la pénalité.

« Nous manquions encore d’un peu de rythme par rapport à Mercedes, nous verrons donc comment nous nous en sortirons ce week-end. La piste au Qatar était définitivement l’une de mes préférées, c’était très amusant à piloter.

Jeddah en tant que tout nouveau site conçu par Tilke qui ressemble à un chantier de construction en ce moment, avec des finitions susceptibles d’être en cours jusqu’aux dernières minutes avant le FP1 vendredi matin.

Verstappen a poursuivi : « J’ai conduit la piste sur le simulateur et cela semble être une piste très rapide, donc il n’y a pas de place pour l’erreur. Bien sûr, il y aura toujours un peu de conjectures car nous n’avons pas encore roulé sur la piste là-bas. Ça va être intéressant et j’ai hâte de relever le défi.

« C’était amusant d’aller à nouveau sur des pistes différentes cette année », a ajouté l’as néerlandais de 24 ans.

Perez : Nous n’avons rien à perdre et nous ferons de notre mieux

Un facteur important dans la quête du titre de Verstappen a été un coéquipier de Sergio Perez capable d’avoir un impact, du moins plus que les autres pilotes assis sur le même siège.

Le vétéran mexicain est ravi de se retrouver dans une telle situation pour la première fois de sa carrière : « Ces points au Qatar et les trois dernières courses étaient vraiment importants dans le championnat des constructeurs. Nous avons réussi à réduire l’écart avec Mercedes et il est maintenant temps de tout donner.

« Nous n’avons rien à perdre et nous ferons de notre mieux. Si nous parvenons à faire deux courses parfaites en équipe, je suis sûr que nous pourrons gagner », c’est le genre de discours que Verstappen aime le calme avant la tempête.

