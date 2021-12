Verstappen : Je me sens comme le champion du monde

Max Verstappen a déclaré mercredi qu’il se sentait comme le champion du monde de Formule 1 et que toute tentative de Mercedes pour tenter de remporter le titre devant les tribunaux ne changerait rien à cela.

Le pilote Red Bull de 24 ans a refusé à Lewis Hamilton de Mercedes une huitième couronne lors d’une décision controversée à Abu Dhabi dimanche après qu’un changement soudain de la procédure de la voiture de sécurité a fait le jeu du jeune Néerlandais dans le dernier tour.

Mercedes a jusqu’à jeudi soir, le soir du gala de remise des prix à Paris où Verstappen doit recevoir le trophée du champion, pour faire appel après le rejet des protestations d’après-course.

Max l’a gagné en piste

« Je me sens comme le champion du monde », a déclaré le pilote néerlandais aux journalistes lors d’un appel vidéo après un retour d’usine lorsqu’on lui a posé des questions sur le risque que des avocats soient impliqués.

« Peu importe ce qu’ils essaient de faire. Nous l’avons gagné en piste, au feu vert et nous les avons dépassés en piste. Et ils ne pourront jamais me l’enlever de toute façon. À propos de l’appel éventuel, je ne suis pas occupé avec ça.

Le patron de l’équipe, Christian Horner, a déclaré qu’il était temps de passer à autre chose.

Les indications immédiates, cependant, étaient que Mercedes – dont les patrons n’ont rien dit depuis dimanche – bouillonnait toujours devant ce qu’ils considèrent comme un résultat manipulé qui a privé Hamilton d’un titre record.

Hamilton, qui a mené la course jusqu’au dernier tour, a reçu son titre de chevalier au château de Windsor mercredi et n’a rien dit aux médias.

« Nous avons accueilli Max dans l’équipe aujourd’hui en tant que champion du monde », a déclaré Horner.

« Nous sommes impatients de le voir remporter le trophée demain soir en tant que champion du monde. »

Mercedes et Red Bull ont échangé leurs félicitations

Lorsqu’on lui a demandé si Red Bull pourrait se retirer du sport si Mercedes remportait un appel, Horner a choisi ses mots avec soin.

« Si l’impensable devait se produire, nous le contesterions de la manière appropriée », a-t-il déclaré.

Le Britannique a ajouté qu’il avait recherché le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, après la course, mais que l’Autrichien n’était pas disponible. Ola Kaellenius, patron de Mercedes-Benz, a cependant offert ses félicitations.

Wolff a envoyé un SMS plus tard dans la soirée, comme il l’a également fait à Verstappen, félicitant Red Bull pour le championnat des pilotes.

« Je l’ai félicité pour avoir remporté le championnat du monde des constructeurs et lui ai rappelé que c’est là que l’argent est payé, pas celui des pilotes. Je ne lui ai pas parlé depuis », a ajouté Horner. Mercedes a remporté le titre par équipe pour la huitième année consécutive.

Horner a déclaré que le différend de Mercedes concernait la Fédération internationale de l’automobile (FIA) au pouvoir et le directeur de course Michael Masi et non Red Bull, qui n’a rien fait de mal mais était une partie intéressée. (Reportage d’Alan Baldwin)