Verstappen: Je n’ai jamais été sur le podium à Monaco

Le Grand Prix de Monaco 2021 est un grand week-end pour Max Verstappen dans sa quête pour détrôner Lewis Hamilton dans le combat pour le titre du Championnat du monde de Formule 1 de cette année, le pilote Red Bull a quelques cases importantes à cocher ce week-end.

D’abord et avant tout, lors de ses cinq départs en F1 à Monaco, Verstappen n’est pas encore monté sur le podium royal. alignant le boulevard Albert I, son meilleur résultat était la quatrième place de la course 2019.

Mais cela ne dissuade pas le joueur de 23 ans d’avance sur la cinquième manche ce week-end en Principauté: «Je n’ai jamais monté sur le podium à Monaco alors j’aimerais changer ça! Nous avons juste besoin d’un week-end propre, je pense que c’est très important.

«Nous verrons si nous sommes rapides ou pas, mais jusqu’à présent en qualifications, nous avons été assez proches donc j’espère juste que ce sera la même chose à Monaco.

«Monaco est toujours très spécial, c’est très différent des autres pistes, le circuit est très étroit mais aussi incroyable à parcourir sur un tour en qualifications. Vous pouvez vraiment sentir quand vous avez tout branché et que le tour sera bon – cela vous fait sourire », a ajouté Verstappen.

Ce qui ne le fera pas sourire, c’est le bilan médiocre du Néerlandais sur ce qui est considéré comme un véritable circuit pour pilotes où la plupart des grands ont fait leur marque à un moment donné.

À ses débuts en 2015, les rues moyennes l’ont réclamé comme une victime lorsqu’il a claqué le dos de la Lotus de Romain Grosjean pendant la course; à mi-parcours de la course 2016 – tout juste après avoir remporté son premier Grand Prix lors de ses débuts avec Red Bull en Espagne – il s’est écrasé tout seul.

En 2018, les Red Bull étaient puissants sur le site, Verstappen particulièrement rapide jusqu’à ce qu’il en fasse trop dans les phases finales de FP3, pour des raisons inconnues en lice pour le tour le plus rapide de la session insignifiante, il s’est lancé dans les barrières après le complexe Swimming Pool.

Cela a compromis sa qualification et le lendemain, il a dû regarder son coéquipier Daniel Ricciardo remporter la victoire. Cela semble il y a longtemps, et tous les signes sont que c’est un Verstappen très différent et son podium ne souhaite pas une chimère; victoire très possible ce dimanche.

Cette victoire est attendue et vitale pour combattre Lewis Hamilton et la puissance de Mercedes. Déjà, le Britannique a 14 points d’avance après quatre tours.

Quant à ce qu’il faudra pour battre les Mercs, Verstappen a déclaré: «Je pense que la dégradation de nos pneus mais aussi le rythme général de la voiture n’étaient pas assez bons pour vraiment défier Mercedes à Barcelone.

«J’ai devancé Lewis dans le virage 1, mais si je ne l’avais pas fait, il se serait simplement éloigné, alors mener la course pendant si longtemps a rendu plus difficile la perte de la victoire. Nous devons juste continuer à nous améliorer », a insisté Verstappen.

En revanche, son rival Hamilton à 36 ans a participé à la plus célèbre de toutes les courses de Grand Prix 13 fois, remportant trois fois et sur le podium encore trois fois.

Le record d’Ayrton Senna de six victoires au Grand Prix de Monaco reste la référence.