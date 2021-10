Verstappen : Je ne crois pas vraiment aux sautes d’élan

Max Verstappen se dirige vers le Grand Prix des États-Unis 2021 en tête du classement des pilotes et pense que pour gagner des courses, le travail acharné est plus important que les sautes d’élan.

Le Circuit des Amériques a en quelque sorte été un terrain de chasse heureux pour Lewis Hamilton, l’homme que Verstappen se bat pour la couronne des pilotes de Formule 1 cette année, le Britannique remportant cinq des huit courses au total organisées au Texas. .

Verstappen, qui était troisième sur le podium lors de sa dernière course à Austin en 2019, semble imperturbable face aux statistiques de Hamilton et visera la victoire.

« Ça va être agréable d’être de retour en Amérique », a-t-il déclaré dans l’avant-première de la course de l’équipe. « Nous avons toujours été compétitifs aux États-Unis et nous sommes proches de bons résultats, il s’agit donc de convertir cela en victoire maintenant.

« Nous allons maintenant sur chaque piste en sachant que nous pouvons nous battre au moins pour un podium maintenant, mais aussi pour une victoire et c’est différent des années passées.

« Nous nous concentrons sur le fait de faire de notre mieux et d’essayer toujours de gagner la course et ce ne sera pas différent à Austin. Ce sera une autre bataille serrée ce week-end et j’attends cela avec impatience », a déclaré le Néerlandais.

Verstappen ne pense pas que les résultats précédents feront une différence, car il est important de toujours regarder vers l’avenir et de se concentrer sur une bonne préparation pour la course à venir.

Il a expliqué : « Je ne crois pas vraiment aux changements d’élan, nous devons toujours maîtriser tous les aspects du week-end pour optimiser nos performances, nous préparer du mieux que nous pouvons et si nous le faisons, nous ne pouvons rien donner de plus en tant qu’équipe. .

« Nous avons une voiture très compétitive mais il faut la comparer à Mercedes et c’est toujours le grand point d’interrogation avant n’importe quelle course cette saison », a-t-il admis avec prudence.

« J’espère que nous pourrons les combattre ce week-end et garder la tête du championnat. Chaque semaine, il y a de nouveaux défis que nous devons surmonter et celui-ci ne sera pas différent, beaucoup de choses peuvent arriver dans une course, nous allons donc nous concentrer sur nous-mêmes et sur personne d’autre.

En parlant de la piste elle-même, le pilote de 24 ans a déclaré : « Le tracé de la piste à COTA est vraiment cool, la surface étant cahoteuse, car elle est construite sur un marécage, ajoute également à l’excitation de la course.

« Le premier secteur est très agréable, avec beaucoup de virages rapides, surtout en qualifications quand on a peu de carburant. Lorsque vous courez dans le secteur deux et au début du secteur trois, il y a beaucoup de lignes différentes que vous pouvez prendre, donc cette piste crée normalement beaucoup d’action et de dépassements.

« Ensuite, loin d’être une grande piste, il y a toujours une bonne ambiance et une grande foule, ce qui aide », a conclu le vainqueur de 17 grands prix.

Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, vedette de la course précédente en Turquie, a parfaitement exécuté son rôle de soutien autour d’Istanbul Park, repoussant un Hamilton en montée, protégeant son coéquipier et aidant l’équipe à réaliser un double podium.

En repensant à sa course précédente, le Mexicain a déclaré : « Je me sens bien en ce moment, j’ai hâte de remonter dans la voiture et j’attends avec impatience le week-end.

«Au début de la saison, nous savons que nous devons tout maximiser de notre côté. Je pense que Mercedes a été très forte lors des quatre ou cinq dernières courses et nous n’avons pas été en mesure de les égaler en vitesse, mais je pense qu’Austin et Mexico vont être de bonnes pistes pour nous, et vous nous verrez produire plus fort performances », a promis Perez.

« Nous travaillons très bien ensemble en tant que groupe et j’attends avec impatience le reste de l’année », a-t-il poursuivi. « C’est une course importante pour nous et je suis vraiment motivé, comme toute l’équipe.

« J’espère que je pourrai à nouveau monter sur le podium à Austin », a déclaré Perez avec confiance, entamant sa 17e course pour Red Bull.

La performance de Perez lors du Grand Prix de Turquie a permis à Verstappen de reprendre la tête du classement des pilotes de six points, mais son équipe est toujours derrière Mercedes de 36 points dans la lutte des constructeurs, avec six courses à disputer.

