Verstappen: je ne me compare pas à Lewis

Peut-être parce qu’il n’y est pas habitué à l’époque de la puissante domination de Mercedes, Max Verstappen n’aime pas l’étiquette « préférée » que son équipe a remportée avant l’ouverture de la saison de Formule 1 2021.

Et il est catégorique sur le fait qu’il ne se compare pas à l’homme qu’il doit battre cette année: Lewis Hamilton.

Néanmoins, le cahier de formulaire des tests de pré-saison F1 indique que l’équipe de Verstappen s’est placée comme la référence pour l’ouverture à Sakhir, avec Honda intensifiant son effort final dans l’élite en 2021 et une RB16B plug-and-play très pratique,

S’adressant aux journalistes à la veille du week-end du Grand Prix de Bahreïn, Verstappen a expliqué: «Nous courons dur sur la piste, mais après, vous pouvez dire que l’autre personne a fait du bon travail. Je ne me compare pas à Lewis.

«Vous devez vous regarder et faire de votre mieux, apprendre de vos erreurs, voir comment vous avez conduit et utiliser cela à votre avantage.

«De mon point de vue, je me sens prêt, mais n’oubliez pas que Mercedes a remporté les sept derniers championnats du monde, donc ils seront à nouveau forts. Nous devons être dans notre meilleure forme pour les combattre.

«La course n’est pas compliquée. Je n’ai pas eu besoin de changer ma préparation cette saison. Après tant d’années, il est facile de se ressaisir – c’est là que je suis maintenant. »

Bien que réticent à parler de ses chances, le langage corporel dans le camp Red Bull est nettement positif, mais le tag favori ne s’assoit pas confortablement avec le Néerlandais de 23 ans.

«C’est ce que vous faites dans la voiture et le fait de marquer des points qui comptent. Il n’est pas nécessaire d’avoir ces choses… des favoris pour ceci ou cela. Ce sont des distractions, mais la voiture est dans un meilleur endroit que les années précédentes. Cela s’est très bien passé lors des tests et est assez solide », a reconnu Max.

Le père Jos Verstappen continue d’être une présence, son fils révélant: «Mon père viendra à certaines courses mais pas à toutes, juste celles qu’il aime et qui correspondent aux engagements familiaux.»

Comme Anthony Hamilton, Jos a joué un rôle important dans la carrière de son fils qu’il a assumé pour être le projet de sa vie, sacrifiant sa propre course pour s’occuper de la carrière de karting de Max, qui en conséquence a été stellaire et l’a finalement accéléré vers la F1 quand il est venu sur le radar de Red Bull.

Max a poursuivi: «Le père de Lewis l’a aidé, mais il n’avait pas l’expérience de mon père en course. Il m’a toujours poussé dans la bonne direction. Il m’a fait comprendre tous les aspects du travail. Il ouvrait le moteur pour que je puisse en voir la mécanique.

«Il me faisait laver le kart, pas seulement pour le nettoyer. C’était pour que je puisse vérifier s’il y avait des dommages ou des fissures. Mon père me rendait très conscient de ce dont j’avais besoin, et cela m’a aidé à devenir le conducteur que je suis aujourd’hui », a ajouté Verstappen.