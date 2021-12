Verstappen : je suis champion du monde de F1 mais en 2022 nous repartons de zéro

Max Verstappen aime sans aucun doute être champion du monde de Formule 1, mais le pilote Red Bull sait que l’année prochaine il est de retour à la case départ pour la défense de son titre, et espère que plus de deux équipes seront en lice pour les grands honneurs, un tonique selon lui. besoins sportifs.

Après avoir remporté le titre de F1 2021, son premier, dans le dernier tour de l’inoubliable Grand Prix d’Abou Dhabi, l’as néerlandais a été comblé de distinctions depuis la nuit où il a remporté son trophée de champion du monde de F1, à Paris plus tôt ce mois-ci. .

Il a été à peu près le pilote de l’année de tout le monde, de notre propre site aux directeurs d’équipe de F1 et aux pilotes de F1, tous votant Max l’homme principal de la F1.

Cela couronne un rêve incroyable qui a déclenché un voyage épique qui a commencé à partir du moment où le père Jos Verstappen a réalisé que son fils avait un destin: la Formule 1. Depuis lors, cela a été une affaire de famille, un chemin difficile, rempli de sacrifices de la part de son pilote de course. mère Sophie Kumpen et sa sœur.

Alors que Jos a développé son fils, principalement sur la route loin de chez lui, en le génie de la course qu’il est devenu. Il était donc normal que Verstappen senior reçoive le prix néerlandais du « sportif masculin de l’année » au nom de son fils.

Le soir de l’occasion, Jos a déclaré aux VIP, aux dignitaires et aux médias réunis : « Max a dû travailler dur pour cela, ce fut une année difficile. Après avoir remporté le titre mondial, il y a eu beaucoup d’émotions.

« Il avait aussi beaucoup d’engagements la semaine dernière, donc il est content de pouvoir enfin être en vacances. Max a toujours été capable de bien se détendre, et cette fois il en a vraiment besoin », a expliqué Jos à propos de l’absence de Max.

Jos : Je savais que s’il y avait une chance, il tenterait, tout ou rien

L’aîné Verstappen, ancien pilote de F1, a également mis en lumière ces moments d’anxiété où tout semblait perdu lors d’une finale à l’envers à Yas Marina : « Après le cinquième ou sixième tour, je suis parti. Je ne pensais vraiment pas que nous serions capables de le faire; il nous manquait juste le rythme. Je me suis assis seul dans une pièce avec une télé et les temps au tour.

« Ensuite, l’accident de Latifi s’est produit avec la voiture de sécurité. Cela nous a enthousiasmés, il y avait à nouveau une chance. Je connaissais Max, s’il y a une chance, il tentera, tout ou rien. Et nous avons vu comment tout cela s’est terminé.

L’une des images les plus marquantes de cette nuit dramatique était celle d’un père et d’un fils accroupis quelques instants seulement après que Max ait descendu de la voiture, intitulé ses énormes émotions clairement visibles.

« Je ne me souviens pas de ce que j’ai dit, il y avait tellement d’émotions », a tenté de se rappeler Jos. « Nous travaillons pour cela depuis vingt ans. J’ai parcouru le monde avec lui pendant douze ans.

« Notre rêve était de devenir champion du monde de F1 et c’était le moment. J’ai vu qu’il était très émotif. Pour nous deux, ce fut un moment spécial que nous avons pu partager.

Max : En 2021, chaque course était pleine d’essence, du premier tour à la fin de la course

Dans sa dernière interview de l’année, Max s’est entretenu avec Olav Mol, de Ziggo Sport, pour revenir sur sa saison triomphale : « En 2020, il y avait des courses après lesquelles je n’étais pas du tout fatigué, j’avais l’impression d’avoir navigué. tout l’après-midi. Mercedes était trop rapide et je ne faisais que rouler.

« Cette année, chaque course était pleine d’essence, du premier tour à la fin de la course. Sans gestion et stratégie des pneus, nous ne pouvions tout simplement pas faire cela. Courir de cette façon est beaucoup plus difficile.

Alors que l’équipe Red Bull est construite autour de Verstappen pour des raisons évidentes, cette année, il a apprécié Sergio Perez en tant que coéquipier qui a apporté son soutien comme aucun de ses prédécesseurs n’en avait, mais pas assez pour revendiquer le titre des constructeurs, qui est allé à Mercedes pour une huitième fois sans précédent. dans une rangée.

Néanmoins, l’as néerlandais a félicité son partenaire mexicain : « Il était super, je ne pensais pas qu’il serait si bon. Je le connaissais en tant que pilote en F1, mais maintenant nous passons beaucoup plus de temps ensemble, vous remarquez à quel point il est un bon gars.

Verstappen préfère également ne pas être considéré comme le pilote numéro un de l’équipe : « Je n’aime pas le dire comme ça, car nous avons tous les deux les mêmes chances. Vous faites votre propre chance mais je ne veux pas être favorisé.

«Je n’ai pas besoin de ça, et ce n’est pas bon pour l’équipe. Bien sûr, je suis Champion du Monde, mais je devrai repartir à zéro l’année prochaine.

Le nouveau Champion du Monde a également fait l’éloge de son ingénieur de course GianPiero Lambiase : « Je lui ai dit que je ne travaillerai qu’avec lui. S’il s’arrête, je m’arrêterai aussi !

« C’est incroyable comment nous travaillons ensemble. Parfois, il peut être strict envers moi, mais c’est ce que je veux. Il devrait être capable de me dire quand je me comporte comme un crétin, et je le lui ferai aussi. C’est ce que je lui ai toujours dit, et il peut me le dire à la radio.

« Ces derniers temps, tout s’est très bien passé, car parfois j’ai essayé d’être l’ingénieur et il a essayé d’être le pilote. Helmut aime aussi la façon dont nous communiquons.

Max : J’espère que plus d’équipes seront plus proches les unes des autres, ce sera bien mieux pour la F1

Avec 2021 terminé, 2022 est à nos portes et un avenir passionnant et brillant pour la F1 avec un bouleversement des règles visant à niveler le terrain de jeu déséquilibré de la F1.

En prévision de la saison prochaine, Max a déclaré : « Je n’ai conduit la nouvelle voiture que dans le simulateur et ils sont beaucoup plus lents, mais j’espère que la course sera meilleure et plus facile à attaquer.

« Ensuite, cela n’aura pas vraiment d’importance si les voitures sont trois ou quatre secondes plus lentes par tour. J’espère que plus d’équipes seront plus proches, ce sera bien mieux pour la F1 en général », a estimé le joueur de 24 ans.

Et pour clore la couverture 2021 de notre site sur le plus grand sport de la planète, un dernier mot à notre nouveau Champion du Monde, Max Emilian Verstappen : « Un peu de répit, la saison a été longue. Et puis on recommencera. »

À tous nos lecteurs, une année 2022 sûre et prospère, et que la Formule 1 soit meilleure que jamais cette prochaine saison de championnat du monde ! Merci Max et Lewis pour les souvenirs.