Verstappen: Je suis motivé pour essayer de gagner chaque course

Max Verstappen cherchera la rédemption sur le circuit chargé d’histoire d’Imola, lieu du Grand Prix d’Émilie-Romagne ce week-end, car Red Bull a trouvé le bonbon au début de la saison mais n’a pas réussi à faire compter l’avantage quand cela comptait.

L’histoire bien racontée de cette nuit à Sakhir est résumée par Red Bull perdant une course qui était la leur pour la victoire avec une voiture trois dixièmes de mieux que toute autre chose lors des qualifications de samedi lorsque toute la puissance de feu a été déployée. Mais la pole ne s’est pas convertie en victoire. D’où l’importance de le faire en Italie ce week-end.

Dans le bilan de son équipe, Verstappen était optimiste quant à l’ouverture de la saison malgré le quasi-échec: «La course à Bahreïn a été un excellent début de saison, ce fut un week-end positif en termes de performances mais il n’y a aucune garantie avant Imola.

«Nous avons eu un début de saison positif, donc j’espère que nous pourrons continuer, mais ce ne sera pas facile et nous avons besoin que tout fonctionne parfaitement pour battre notre compétition principale.

Bien sûr, Verstappen parle de Mercedes dont Lewis Hamilton a montré pourquoi il gagne beaucoup d’argent en remportant la victoire avec une conduite haut de gamme couplée à la plus astucieuse des stratégies du mur des stands des Wolrd Champions.

Verstappen a reconnu: «Il y a toujours des choses que nous pouvons faire mieux, mais c’est toujours facile à dire après un week-end de course. En tant qu’équipe, nous cherchons toujours à nous améliorer, mais c’est une chose constante sur laquelle nous travaillons, nous voulons toujours penser à l’avenir.

«Même si nous avions gagné la course à Bahreïn, il y a toujours des points à améliorer, surtout lorsque vous affrontez une équipe sept fois championne du monde, c’est ce que nous continuerons de faire à Imola. Je suis partant pour la bataille et c’est encore une très longue saison.

Le Red Bull RB16B est une évolution de la RB16 de l’année dernière qui est devenue très forte vers la fin de la saison se terminant par une victoire lors de la finale 2020 à Abu Dhabi, mais l’as de 23 ans a expliqué les différences non négligeables entre les voitures. : «Je ne pense pas que vous puissiez comparer les deux voitures car il y a beaucoup de facteurs différents tels que les pneus et les changements aérodynamiques, mais la RB16B se comporte définitivement bien jusqu’à présent.

«Nous n’avons également parcouru qu’une seule piste, donc chaque week-end, vous devez essayer de trouver à nouveau un bon équilibre dans la voiture, mais tout le monde apprécie ce défi de la Formule 1.»

En route pour l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, en criant à distance de Maranello, Verstappen est optimiste: «Je me sens vraiment détendu pour ce week-end de course à Imola, j’ai hâte d’y retourner. L’année dernière, nous avons fait une assez bonne course jusqu’au problème des pneus.

«Encore une fois, c’est trop près du début de saison pour savoir comment nous allons performer, nous devrons attendre et voir ce qui se passe sur la bonne voie. Le désir vient de l’intérieur et je suis motivé pour essayer de gagner chaque course. Voyons donc si nous pouvons faire mieux », a conclu le Néerlandais.