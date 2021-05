Verstappen: J’espère que nous ne reviendrons pas à Portimao

Max Verstappen a donné un grand coup de pouce à l’Autodromo do Algarve après avoir terminé deuxième du Grand Prix du Portugal de dimanche, le pilote Red Bull a déclaré qu’il espérait que la Formule 1 ne reviendrait pas sur les lieux.

Après avoir dominé le Grand Prix d’Émilie-Romagne deux semaines plus tôt, Verstappen était sur le pied arrière, poursuivant le duo Mercedes. Dans la demi-minute sur la route quand ils ont franchi la ligne d’arrivée.

Un jour plus tôt, le langage corporel de Verstappen après les qualifications a crié «rage» (demandez au caméraman qui a obtenu une paume d’objectif dans le parc fermé) et le comportement du joueur de 23 ans a peu changé après la course quand il a dit de la piste à Sky F1: «J’espère que nous ne reviendrons pas.

«Tout le week-end, je n’ai pas apprécié à cause des niveaux d’adhérence ici. Je manquais juste un peu d’adhérence, un peu de vitesse de pointe, juste de ne pas pouvoir mettre la pression sur Mercedes.

“On pouvait clairement voir sur les pneus durs que nous étions juste un peu plus lents, certains tours nous pouvions égaler Lewis et d’autres ce n’était tout simplement pas possible”, a expliqué Verstappen.

Alors que Hamilton a livré une autre performance impressionnante, il est clair que Mercedes a trouvé de la puissance depuis Imola et l’a utilisée à bon escient le week-end dernier.

De plus, une ou deux erreurs auraient pu coûter à Verstappen un vrai coup en pole à Portimao, il convient de noter que le tour le plus rapide de Bottas en 1: 18.348 était beaucoup plus rapide que Verstappen ne pouvait légalement, c’est-à-dire sans transgresser les limites de la piste.

Se rappelant le redémarrage après que les débris d’aile d’Alfa Romeo sur l’incident du premier tour de Kimi Raikkonen aient été éliminés dans des conditions de voiture de sécurité, Verstappen a rapporté: «Lewis a dépassé Valtteri, mais je ne pouvais toujours pas passer et j’ai toujours trop perdu les deux derniers virages.

«Mais ensuite, je pense que l’équipe m’a appelé à un bon moment et j’ai réalisé un bon, très bon tour parce que c’était super glissant là-bas. Même sur le pneu dur, parfois je pouvais égaler Hamilton, parfois non, puis il s’éloignait à nouveau.

“Il n’y a jamais eu vraiment un moment où je me suis dit” d’accord, nous avons le rythme pour le combattre “, alors j’ai simplement essayé de rester deuxième”, a expliqué Verstappen.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a résumé: «Je ne pense pas que Max ait apprécié ce week-end, il a été frustré par le manque d’adhérence et les conditions mais c’est évidemment la même chose pour tout le monde.

«Nous pouvons voir que ce championnat va être un marathon et non un sprint. C’est tellement serré et il ne s’agira que de gains marginaux.

«Max a de nouveau conduit les roues de la voiture aujourd’hui, arrachant la deuxième place à Mercedes et c’est super serré entre lui et Lewis», a ajouté Horner.

Alors que Verstappen se moquait de l’adhérence, Hamilton a livré une classe de maître dans la gestion des pneus, remportant la victoire en F1 97 et étendant son avance d’un point, avant la course au Portugal, à une avance de huit points en vue de la quatrième manche ce week-end.

Dans la perspective du Grand Prix d’Espagne, Verstappen a déclaré: «J’attends avec impatience Barcelone, une piste qui a des niveaux d’adhérence plus normaux et où j’ai de bons souvenirs. Je pense que nous verrons également une image plus claire de la progression des équipes. C’est une longue saison à venir, donc beaucoup de choses peuvent arriver.