Verstappen: Juste besoin d’une voiture plus rapide, c’est très simple

Alors que Red Bull a peut-être eu le dessus lors des trois premières courses de la saison de Formule 1 2021, mais après avoir perdu contre le champion du monde en titre de Mercedes Lewis Hamilton au Grand Prix d’Espagne dimanche, Max Verstappen veut une voiture plus rapide.

Alors que sa victoire à Imola se fane dans la mémoire, Verstappen a reçu un test de réalité dimanche quand il a été battu et mis en déroute par Hamilton et Mercedes.

Peut-être que sur les pneus souples à bande rouge Pirelli, ils étaient sans doute égaux sinon un peu meilleurs que les Mercs, mais sur les médiums à bande jaune, qui étaient cruciaux pour gagner la course sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, Mercedes semblait mieux, du moins dans le mains du septuple champion du monde de F1.

À tel point que Verstappen n’a pas mâché ses mots lorsqu’on lui a demandé ce qu’il faudrait maintenant pour empêcher Hamilton de remporter un huitième titre, il a répondu: «Juste besoin d’une voiture plus rapide, c’est très simple. Ensuite, vous n’avez pas besoin de vous retrouver dans une situation comme celle-là. C’est ce sur quoi nous devons nous concentrer. »

Après la défaite contre Red Bull et leur as à Imola, Mercedes s’est regroupée, a repensé et est revenue avec un W12 qui était un bien meilleur package (apparemment) que celui avec lequel ils avaient commencé l’année. Ils ont rebondi comme prévu de la plus puissante équipe de l’histoire du sport.

Après avoir terminé deuxième, bien qu’à 25 secondes d’Hamilton, Verstappen a déclaré: «D’une certaine manière, je pouvais le voir venir. Déjà à la fin avec les softs, il était plus rapide et quand on a mis les médiums, il avait beaucoup plus de rythme, il pouvait juste rester en une seconde, donc il n’y avait pas grand-chose que nous aurions pu faire.

«Ils sont allés pour un autre arrêt et j’ai su que c’était fini. J’avais déjà du mal avec les pneus et il se rapprochait de plus en plus, donc j’étais un peu un canard assis », a expliqué le pilote néerlandais.

Red Bull et Honda devront se regrouper et utiliser les dix prochains jours avant Monaco pour tirer quelque chose de plus de leur package car leur pilote d’as est dans sa meilleure forme jamais, se levant au duel avec Hamilton mais sans les armes appropriées, ce sera L’Espagne en répétition pour le reste de la saison, à savoir Max chassant des voitures noires en vain.

Le patron de l’équipe Christian Horner a admis après la défaite: «Nous n’aurions rien pu faire différemment aujourd’hui, Lewis et Mercedes ont été plus rapides que nous et ont su suivre Max de si près sans blesser leurs pneus.

«Nous avons pu conserver notre position sur la piste, mais lorsque le peloton s’ouvre autant qu’il le faisait derrière, Lewis remporte un arrêt au stand gratuit, ce qui vous laisse dans la position horrible de leader de la course en essayant de la braver jusqu’à la fin au lieu de sacrifier la position sur la piste. », A ajouté Horner.

Ce que les Bulls doivent faire différemment, c’est utiliser le temps qui précède Monaco pour extraire plus de performances de la RB16B, tandis que Sergio Perez doit améliorer son jeu et être l’ailier qu’il est engagé pour être, peut-être prendre une feuille de Valtteri Bottas et accepter son rôle dans l’équipe et à partir de là.

Si quelque chose était massivement évident à Barcelone ce week-end, c’est que Perez n’est pas dans la ligue de Verstappen à aucun niveau; idem Bottas et Hamilton. Par conséquent, la paire numéro deux le fera; doivent jouer le deuxième violon, qu’ils le veuillent ou non ou jusqu’à ce qu’ils puissent battre leurs coéquipiers de manière cohérente, ce qui est peu probable.

À l’heure actuelle, Perez est censé être le muscle de Verstappen, mais le vétéran sent toujours son chemin autour de la place, mais ce n’est pas assez bon à ce niveau. Il doit surveiller la voiture n ° 33 et fournir la sauvegarde et la couverture qu’il a été embauché pour apporter à la fête.

Jusqu’à ce que cela se produise (en plus de trouver de la puissance à Milton Keynes!), Max sera toujours associé aux Mercs.