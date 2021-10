Verstappen : la pression était au rendez-vous pendant toute la course

Max Verstappen a pu livrer la marchandise dimanche pour le Grand Prix des États-Unis de Formule 1 2021, mais ce n’était pas une tâche facile car le Néerlandais a estimé que la pression était forte pendant toute la course.

Mais le résultat a été l’une des courses les plus excitantes de la saison où le résultat s’est réduit aux derniers tours, car Verstappen ne s’est accordé aucune faveur en perdant la tête au départ face à Lewis Hamilton, ce qui signifiait que son équipe devait être agressive avec la stratégie. , mais leur as l’avait couvert avec une conduite et une gestion des pneus appropriées pour remporter sa huitième victoire de la saison.

« C’était une course passionnante et c’est incroyable de gagner ici devant tous les fans », a déclaré Verstappen dans le rapport de l’équipe après la course.

« La pression était forte pendant toute la course et je ne savais pas à quelle vitesse Lewis rattraperait son retard. En fait, je pensais avoir pris un bon départ, mais Lewis en a eu un encore meilleur », a-t-il admis.

« Nous avons donc opté pour une stratégie agressive après avoir perdu la tête dans le premier virage et nous nous sommes arrêtés au début du premier relais. Ensuite, pour le relais intermédiaire, nous étions dans cette plage de dégagement, nous avons donc dû réagir et nous avons opté pour une position sur la piste, ce qui a rendu le dernier relais très long, surtout dans cette manche.

Cela signifiait que le leader du championnat était sur la défense pendant les derniers tours de course, avec des pneus plus vieux que son rival au titre, qui était en mode attaque à fond.

« Les deux derniers tours ont été vraiment difficiles avec les pneus, il n’y avait plus beaucoup d’adhérence », a expliqué Verstappen. « Mais ensuite à deux tours de l’arrivée, j’avais la Haas devant moi et j’ai pu bénéficier du DRS, donc on a réussi à s’accrocher au final.

« Nous avons vraiment tout donné aujourd’hui en tant qu’équipe et c’était génial d’avoir Checo avec moi sur le podium », a déclaré le vainqueur de 18 grands prix, qui a pu étendre son avance sur Hamilton au championnat des pilotes pour 12 points.

Christian Horner était aux anges après la course, alors que ses gars ont remporté une victoire et une troisième, dans des conditions difficiles, et sur une piste où leur dernière victoire remonte à 2013 grâce à Sebastian Vettel, le seul champion Red Bull à ce jour.

« Quelle incroyable victoire et double podium pour le Team ! il a déclaré : « C’est notre première victoire en GP des États-Unis depuis 2013 et quelle façon de le faire.

« Au début de la course, nous avions un très bon rythme sur les médiums et Max a pu mettre la pression sur Lewis, mais nous savons qu’il est si fort à la fin de la course et il a été long, ce qui lui a procuré un avantage. Horner a expliqué.

« Nous avons donc opté pour une position sur la piste et Max a tenu bon et a superbement géré la course, en particulier son dernier relais en pneu dur pour avoir assez de temps pour garder son avance à la fin », a conclu le Britannique, clairement impressionné par la gestion impeccable des pneus de son pilote. .

La prochaine course au Mexique est l’une des favorites de Verstappen puisqu’il y a gagné en 2017 et 2018, il serait donc bien placé pour étendre encore plus son avance au titre, à moins que Hamilton et Mercedes n’aient d’autres idées.

