Verstappen lance son premier avertissement au GP de Styrie

25/06/2021 à 16h06 CEST

Le Grand Prix de Styrie, huitième manche du calendrier 2021 de Formule 1, a débuté avec domination écrasante de Max Verstappen, actuel leader de la Coupe du monde, sur le circuit appartenant à Red Bull à Spielberg. Le pilote néerlandais a commandé les deux séances d’essais libres vendredi, clôturant la séance de l’après-midi avec un meilleur temps de 1.05.412.

Lewis Hamilton a terminé son premier tour lancé avec le squishy pour se positionner en premier, mais quelques instants plus tard Esteban Ocon Il l’a dépassé avec un temps de 1: 05.7, juste six millièmes plus rapide que les Britanniques. Fernando Alonso, également avec le composé tendre, il a terminé troisième, à 37 millièmes. Deux Alpine dans le ‘top trois’. Un mirage qui Verstappen a été chargé de perturber, se plaçant devant la table, suivi de Ricciardo (McLaren), 3 dixièmes de retard alors qu’il restait encore 25 minutes d’essais et que les équipes continuaient à précipiter leur temps sur la piste en raison des prévisions météorologiques incertaines.

Les temps n’ont pas changé en tête du classement et Vertappen a conclu la journée en première position, devant Ricciardo, Ocon, Hamilton et Alonso clôturant le “top cinq”, séparés de seulement 4 dixièmes, en attendant que les différences soient établies ce samedi (15h00) lors de la séance qualificative décisive . Alonso, qui a une nouvelle suspension avant sur son Alpine en Autriche, vise la Q3 et espère maintenir sa progression depuis les deux dernières courses à Bakou (6e) et en France (8e).

Carlos Sainz il n’a pas trouvé le « sentiment » auquel il s’attendait tout au long de la journée. Dans la matinée, il a terminé onzième, devancé par Leclerc et tous deux à 7 dixièmes du meilleur temps de Verstappen. Dans l’après-midi, la séance a débuté par un spectaculaire vrille au virage 5 du Red Bull Ring. Il a terminé onzième, deux places devant son coéquipier Charles Leclerc.