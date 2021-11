Verstappen : le dimanche est le jour important

Après avoir hérité de la première place pour le Sprint du Grand Prix de Sao Paulo 2021, la plupart s’attendaient à ce que Max Verstappen s’éloigne samedi après-midi à Interlagos, mais il ne l’a pas fait.

Au lieu de cela, après avoir hérité de la pole pour le Sprint du DQed Lewis Hamilton, Verstappen a terminé deuxième derrière Valtteri Bottas qui a volé la victoire avec un excellent départ de la deuxième place sur la grille, le soft Pirelli fait un meilleur travail sur la Mercedes que les médiums sur lesquels Verstappen s’était boulonné son Red Bull.

Rentrant derrière Bottas à la sortie du virage 1, Verstappen a traqué le Finlandais tout au long de la course. Une charge tardive est survenue alors que les leaders étaient au sein du DRS, mais le Red Bull n’a eu aucune réponse de manière inattendue et une attaque dans le dernier tour n’est jamais venue de Max.

S’exprimant après la course de 24 tours, Verstappen a expliqué pourquoi il ne pouvait pas défier Bottas : arrêt au stand. Donc, je me suis juste assis derrière en gros.

« Le départ en lui-même n’était pas le meilleur et ensuite nous étions sur des gommes plus dures, cela n’a pas aidé. Je pense que le rythme était assez bon, mais ici, une fois que vous vous êtes rapproché, vous ne pouvez pas vraiment passer. Mais ça va », a déclaré le pilote Red Bull.

Hamilton n’a certainement pas reçu le mémo « vous ne pouvez pas passer » car il a propulsé du dernier sur la grille à la cinquième, mais tombera à la dixième en raison des pénalités de la grille PU et fera tout son possible pour minimiser les dégâts, comme Max l’est maintenant encore deux points d’avance, l’écart de 21, avec quatre tours restants.

Verstappen: j’ai vu que Valtteri était sur les softs, je savais que ce serait assez délicat

Il est ironique que six jours plus tôt, Verstappen ait devancé Bottas (et Hamilton d’ailleurs) dans le virage 1 au Mexique, une décision qui lui a finalement valu la course. Cette fois-ci, c’était tout le contraire, illustrant à quel point les marges sont minuscules en cette saison de bascule.

Verstappen savait à quoi il se heurtait au moment où ils ont retiré les couvertures de pneus : « Nous avons commencé sur le composé le plus dur et quand j’ai vu que Valtteri était sur le soft, j’ai su qu’il serait assez difficile de garder la position, surtout dans ces températures de piste plus froides.

« Après le premier tour, nous avions un bon rythme, mais c’est difficile de doubler ici et les pneus surchauffent beaucoup donc il n’y a pas grand-chose à faire, donc je me suis retrouvé derrière. En fin de compte, j’essaie toujours de faire de mon mieux et c’était bien de marquer quelques points aujourd’hui.

Mais les gros points sont dans le Grand Prix. Verstappen commencera deuxième et a le réconfort de savoir que le simple fait de terminer devant Hamilton infligera des dégâts, mais il ne fait aucun doute que la victoire de dimanche est la seule chose à laquelle il pense.

« [Sunday] est le jour important et ce sera différent lorsque nous aurons plus d’options avec les stratégies des stands. Voyons ce qui se passera demain, il fera un peu plus chaud donc j’espère que ce sera mieux pour nous mais c’est difficile à dire pour le moment », a conclu Verstappen.

Perez : Je pensais que j’allais passer Carlos Sainz assez facilement

Dans l’autre voiture, Sergio Perez a terminé quatrième, tout comme Verstappen sur Bottas, Perez s’est rapproché de Carlos Sainz dans leur bataille pour la troisième place, mais le couple Red Bull n’a pas dépassé la Ferrari même avec le DRS.

Perez l’a dit dans le rapport de l’équipe : « Il était difficile de dépasser Carlos Sainz, je pensais que j’allais l’avoir assez facilement, mais je n’ai pas pu obtenir la sortie juste dans le dernier virage et cela a affecté ma capacité à passer. lui. On s’attendait à les retenir au départ mais ce n’est finalement pas le cas.

« Le principal problème que j’avais aujourd’hui était que Sainz réussissait toujours une bonne sortie du dernier virage alors que mes pneus surchauffaient. La vitesse en ligne droite de la Ferrari était également assez forte. Demain c’est la course qui compte, il y a encore beaucoup à jouer et on peut prendre plus de risques qu’aujourd’hui.

« J’aurais pu prendre cette position aujourd’hui, mais cela aurait impliqué de prendre trop de risques, plus que je ne l’aurais souhaité. J’aimerais avancer dans la course demain, nous allons pousser dès le départ et essayer de progresser comme nous le souhaitons.

« C’est important d’avoir une bonne position de départ demain et de travailler à partir de là, j’espère que je pourrai passer rapidement à travers la Ferrari et avoir un bon rythme dès le premier tour. Nous apprendrons de ce que nous avons fait aujourd’hui et serons plus forts », a ajouté Perez.

🗣 « Demain est le jour important et ce sera différent lorsque nous aurons plus d’options avec les stratégies des stands – voyons ce qui se passe. » @Max33Verstappen sur #BrazilGP samedi 🇧🇷 pic.twitter.com/D0PBDZEsTT – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 13 novembre 2021