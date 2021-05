Verstappen: le drapeau rouge a gâché la chance de la pole

Max Verstappen a été en forme ce week-end à Monte-Carlo, le pilote Red Bull semblait un coup sûr pour décrocher la pole position, mais la chute de Charles Leclerc en fin de séance a mis fin à ses chances.

Alors que Verstappen en a fait assez aux qualifications de Monaco pour prendre la deuxième place sur la grille, il a été interpellé samedi par le héros local Charles Leclerc, qui a ensuite écrasé sa Ferrari lors de son dernier tour chaud, ce qui a fait ressortir les drapeaux rouges et mis un terme. à tout défi de ses rivaux.

«Dommage d’avoir le drapeau rouge. Je me sentais vraiment à l’aise. Personne ne faisait les premiers tours, nous prévoyions de faire deux tours et le troisième le plus rapide, mais le drapeau rouge a gâché les chances de pole. Bien sûr, il est facile d’avoir un drapeau rouge, mais on ne s’y attend pas et c’est juste dommage qu’il y ait eu un drapeau rouge.

Il y a une différence lorsque le gars fait une erreur et a un accident ou s’il gare la voiture intentionnellement. Bien sûr, je suis déçu de ne pas pouvoir faire un tour rapide, nous essayons tellement fort.

Plus tard dans le rapport d’équipe, il a ajouté: «Se qualifier ici est très amusant. J’ai fait un premier tour décent en Q3 mais les pneus n’étaient pas tout à fait dans la fenêtre et je savais que cela allait se terminer dans la dernière manche.

«Mon dernier tour était vraiment agréable alors que j’allais dans le tunnel, mais à cause du drapeau rouge, je n’ai pas pu le terminer, ce qui était frustrant car je me sentais si à l’aise dans la voiture et je savais que la pole position était en place.

«De toute évidence, Charles conduit très bien, donc je savais que ce serait serré, mais tout le monde à l’usine et ici sur la piste a fait un travail incroyable pour amener la voiture là où elle est maintenant, surtout après que nous ayons tant lutté jeudi.

«Je pense que ça a été un très bon week-end jusqu’à présent, nous nous sommes bien remis des essais et nous partons demain en première ligne, ce qui est le plus important à Monaco.

«Donc ce n’est pas trop mal. Je peux être assez content de la deuxième place après ce drapeau rouge et il ne reste plus qu’à terminer le travail demain! » a ajouté Verstappen qui n’a pas encore terminé sur le podium du Grand Prix de Monaco.