Verstappen le plus rapide avec des temps serrés au sommet

Max Verstappen a fait deux sur deux vendredi en signant le meilleur temps au tour en FP2, terminant une journée très prometteuse pour Red Bull.

Le temps au tour du Néerlandais de 1.30.847 lui a permis de prendre un peu moins d’un dixième d’avance sur Lando Norris pour McLaren, le pilote Mercedes Lewis Hamilton étant troisième à plus de deux dixièmes.

Avec les conditions de soirée les plus proches de celles dans lesquelles les pilotes se qualifieront samedi, les équipes ont passé la première partie de la séance à faire des simulations de qualification à faible consommation de carburant et pneus tendres.

Le temps de session réduit, de 90 minutes à une heure, signifiait que la piste était beaucoup plus occupée que lors des sessions FP2 précédentes, et les prétendants ont passé les 30 dernières minutes de la journée à effectuer leurs longs runs.

À long terme, l’image semble incroyablement serrée, avec Hamilton, Verstappen, Sergio Perez et Valtteri Bottas seulement séparés d’environ une demi-seconde.

McLaren était légèrement à la dérive sur le rythme de course, mais ils semblent être une réelle menace en termes de vitesse d’un tour, avec Norris deuxième dans les deux séances du vendredi.

🏁 # FP2 se termine à Bahreïn 🏁 Lando termine la journée en P2 avec Daniel en P6. Beau travail, équipe. 👏 pic.twitter.com/9Hi3cWYNz4 – McLaren (@ McLarenF1) 26 mars 2021

Carlos Sainz a connu une autre séance très solide pour Ferrari quatrième, Bottas cinquième et Daniel Ricciardo sixième. Sainz devance son coéquipier Charles Leclerc, le Monégasque terminant la journée à la 12e place.

Le toujours impressionnant Yuki Tsunoda a terminé septième, avec son meilleur temps de la journée à moins d’une demi-seconde du chroniqueur Verstappen.

Lance Stroll a terminé huitième, une meilleure nouvelle pour Aston Martin qui avait l’air de se débattre au début, tandis que Pierre Gasly et Perez complètent le top 10.

Alpine n’a pas connu le meilleur des jours, avec Esteban Ocon 11e et Fernando Alonso 15e. Le temps le plus rapide de l’équipe d’Enstone jusqu’à présent était plus de six dixièmes plus lent que celui de McLaren, alors qu’ils étaient plus de trois dixièmes plus lents qu’Aston Martin.

Antonio Giovinazzi a terminé 13e pour Alfa Romeo, qui semble s’être éloigné de Haas et Williams, tandis que Sebastian Vettel a terminé 14e. Le quadruple champion du monde n’a pas encore l’air tout à fait à l’aise dans sa nouvelle voiture, mais aura été encouragé de voir son coéquipier réaliser un temps au tour plus compétitif sur pneus tendres.

Kimi Raikkonen, qui a terminé la 16e journée, a perdu son aile avant au début après avoir quitté la piste au virage 2. Malgré le contact avec le mur, le Finlandais a réussi à ramener sa C41 aux stands.

Notre première victime des barrières en 2021 🤕 Le début de la session FP2 de Kimi ne s’est pas déroulé comme prévu # BahrainGP 🇧🇭 # F1 pic.twitter.com/1WsTjTnvhF – Formule 1 (@ F1) 26 mars 2021

George Russell a signé un meilleur temps de 1.32.331, ce qui n’était que suffisant pour la 17e place, mais le jeune pilote britannique était beaucoup plus proche du milieu de terrain qu’il ne l’avait été lors de la séance du matin.

Mick Schumacher a terminé 18e, devant Nicholas Latifi 19e et Nikita Mazepin 20e.