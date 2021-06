Verstappen le plus rapide, Bottas fait l’objet d’une enquête pour spin aux stands · .

Max Verstappen est resté en tête lors de la deuxième séance d’essais du Grand Prix de Styrie.

Cependant, les commissaires enquêtent sur un incident étrange impliquant Valtteri Bottas, qui a fait tourner sa Mercedes en quittant le stand. Il s’est arrêté devant le stand McLaren.

Un groupe de mécaniciens de son équipe rivale a aidé Bottas à poursuivre son chemin. Mais McLaren a clairement fait savoir au directeur de course Michael Masi qu’ils n’étaient pas impressionnés par sa conduite. “Michael, c’est absolument ridicule”, a déclaré le manager de l’équipe McLaren, Paul James. « Il aurait pu emmener nos gars là-bas et le mur des stands. »

Après une très bonne performance lors des premiers essais, alors qu’il était deuxième, Pierre Gasly d’AlphaTauri a été empêché de courir dans la séance de l’après-midi après que Honda ait repéré un problème potentiel dans les données.

Les pilotes ont effectué leurs simulations de qualification relativement tôt dans la séance, probablement préoccupés par la baisse des températures de la piste ou l’arrivée de plus de pluie.

Le 1’05.412 de Verstappen était confortablement le meilleur temps, mais les pilotes étaient généralement plus rapides que lors de la séance du matin avec sept temps de référence inférieurs à 1’06.

Parmi ceux-ci se trouvaient à la fois des voitures Alpine et des McLaren. Sebastian Vettel a signé le sixième temps d’Aston Martin, son coéquipier Stroll juste à l’extérieur d’un 1’06 par seulement 0.79 de seconde.

Sergio Perez et Valtteri Bottas ont terminé la deuxième heure à quelque distance de leurs coéquipiers. Perez était neuvième et plus d’une demi-seconde plus lent que Verstappen. Bottas, après son vrille, a terminé 12e et à plus de quatre dixièmes de seconde du temps de Lewis Hamilton.

Carlos Sainz Jnr a fait un autre tête-à-queue, cette fois au virage quatre, après avoir brièvement bloqué la sortie des stands lors de la séance du matin. Encore une fois, il a pu continuer avec la séance, ce qui a montré que les conditions précoces et grasses pouvaient rattraper les pilotes.

Antonio Giovinazzi a eu une autre séance solide, terminant 10e et la meilleure voiture à moteur Ferrari de l’époque.

Malgré les craintes que la pluie ne perturbe les procédures, elle n’est jamais tombée assez fort pour forcer les disques à passer des pneus slicks à autre chose. Les températures de piste étaient similaires à celles observées lors de la séance du matin. Au début de l’heure, la température de l’air était de 21C et 41C sur la piste, quelques degrés de moins qu’aux premiers essais.

Deuxième résultat des essais du Grand Prix de Styrie 2021

Lacunes visuelles de la deuxième pratique

Max Verstappen – 1’05.412

+0.336 Daniel Ricciardo – 1’05.748

+0.378 Esteban Ocon – 1’05.790

+0.384 Lewis Hamilton – 1’05.796

+0.415 Fernando Alonso – 1’05.827

+0.522 Sebastian Vettel – 1’05.934

+0.582 Lando Norris – 1’05.994

+0.667 Balade de Lance – 1’06.079

+0.677 Sergio Perez – 1’06.089

+0.733 Antonio Giovinazzi – 1’06.145

+0.735 Carlos Sainz Jnr – 1’06.147

+0.839 Valtteri Bottas – 1’06.251

+0.858 Charles Leclerc – 1’06.270

+0.885 Kimi Räikkönen – 1’06.297

+1.039 Yuki Tsunoda – 1’06.451

+1,216 George Russell – 1’06.628

+1.474 Mick Schumacher – 1’06.886

+1.992 Nikita Mazepin – 1’07.404

+2,257 Nicolas Latifi – 1’07.669

Pilotes à plus de dix secondes du rythme omis.

