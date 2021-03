Verstappen le plus rapide de loin avant les qualifications

Max Verstappen a poursuivi son début parfait pour le week-end du Grand Prix de Bahreïn, devançant le FP3 par une marge significative devant Lewis Hamilton en deuxième.

Verstappen a été plus de sept dixièmes plus rapide que son plus proche rival et sera sûrement confiant pour la première séance de qualification de la nouvelle saison.

Pierre Gasly a terminé troisième après une autre sortie prometteuse pour AlphaTauri, avec le Français à une seconde du Red Bull.

La séance a débuté à 15 heures, heure locale, dans des conditions beaucoup plus chaudes que celles prévues pour les qualifications et la course, et les équipes ont mis du temps à envoyer leurs voitures sur la piste en début de séance.

Température de l’air 🥵 39C

Suivi de la température 🌡 46C # FP3 # BahrainGP🇧🇭 – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 27 mars 2021

Il a fallu 18 minutes pour que le premier tour chronométré légal soit terminé, avec Carlos Sainz mettant un piéton en 1.33.931 pour lancer la procédure.

Le coéquipier de Sainz, Charles Leclerc, faisait face à la mauvaise direction peu de temps après, le pilote monégasque effectuant une vrille à la sortie du virage 2 au début de son premier tour de poussée.

Le rythme a commencé à s’améliorer lentement, Lewis Hamilton et Max Verstappen se relayant pour aller plus vite, mais à 30 minutes de la fin, les temps au tour étaient bien inférieurs à ceux établis lors des conditions plus représentatives du FP2.

Après avoir décrit sa voiture comme «impossible à conduire» vendredi, Valtteri Bottas a continué à se débattre pendant une grande partie de la séance, le Finlandais ayant de nombreux tours supprimés pour avoir dépassé les limites de la piste.

Cependant, Bottas a réussi à enchaîner un meilleur tour avec seulement 18 minutes à jouer, seulement pour son coéquipier Lewis Hamilton pour aller plus d’une demi-seconde plus vite.

Ensuite, Quali. 👊 Lewis termine FP3 en P2 avec un 1: 31,316, VB horloges un 1: 31,855 pour aller P4. pic.twitter.com/USc5hrcwOU – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 27 mars 2021

Comme cela a été le cas tout au long du week-end, c’est Max Verstappen qui a terminé la séance le plus rapidement, avec le temps du Néerlandais de 1.30.577 sur un nouvel ensemble de pneus tendres lui laissant sept dixièmes d’avance sur Hamilton en deuxième.

Gasly a propulsé Bottas à la troisième place lors de son dernier tour de simulation de qualification, avec Sergio Perez cinquième, à plus d’une seconde à la dérive de son nouveau coéquipier.

Carlos Sainz a réalisé une autre solide performance pour Ferrari en sixième, après sa quatrième place en FP2, tandis que Kimi Raikkonen a donné une raison supplémentaire d’être optimiste chez Alfa Romeo en septième.

Alpine et Aston Martin venaient ensuite sous la forme d’Esteban Ocon et Lance Stroll, respectivement huitième et neuvième, avec de nombreuses questions restantes sur la place des deux équipes renommées dans l’ordre hiérarchique.

Daniel Ricciardo a terminé 11e pour McLaren, avec Lando Norris 16e, un pas en arrière par rapport au rythme impressionnant affiché par l’équipe vendredi. Leclerc a terminé 11e, devant Antonio Giovinazzi et Yuki Tsunoda 12e et 13e.

Les champions du monde Sebastian Vettel et Fernando Alonso venaient ensuite, tous deux maîtrisant encore leur nouvel environnement. L’écart de plus de deux secondes avec Verstappen ne plaira cependant à aucun d’eux et ils devront montrer une réelle amélioration en qualifications cet après-midi.

George Russell a terminé 17e une fois de plus, devant Mick Schumacher, Nikita Mazepin et Nicholas Latifi, alors que Williams et Haas continuent à avoir l’air d’être coupés à la dérive vers l’arrière du peloton.