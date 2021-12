Verstappen le plus rapide lors des premiers essais alors que les temps au tour chutent sur le circuit révisé de Yas Marina – .

Max Verstappen a donné le ton au début, près de deux dixièmes plus rapide que la Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, lors de la première séance d’essais du Grand Prix d’Abu Dhabi.

Le meilleur effort du pilote Red Bull en 1’25.009 sur le nouveau circuit a été plus de 10 secondes plus rapide que le temps de la pole position de 2020.

Ce fut un début de week-end clair et chaleureux alors que les équipes et les pilotes ont exploré pour la première fois le circuit de Yas Marina fortement révisé.

Charles Leclerc a été envoyé avec un gros appendice aérodynamique à l’arrière de sa Ferrari alors que l’équipe cherchait à collecter des données avant les tests d’après-saison de la semaine prochaine.

Les pilotes ont exploré les limites de la piste du tracé modifié, avec Bottas parmi ceux dont les temps au tour ont été supprimés en raison de pilotes dépassant la sortie du dernier virage, qui est désormais approché à des vitesses plus élevées en raison de l’avant-dernier virage reprofilé.

La première référence de Verstappen, un peu moins de deux dixièmes plus rapide que Bottas, a tenu jusqu’à la fin de la séance. Le pilote Red Bull a réalisé un temps plus de 10 secondes plus rapide que son temps de pole position de l’an dernier. C’était en dépit d’un problème « gênant » pour le concurrent au championnat qui conduisait avec son volant décentré et de plusieurs demandes d’ajout d’angle d’aile avant à sa RB16B.

Avec des niveaux d’adhérence probablement à leur point le plus bas, il y a eu beaucoup d’erreurs au cours de l’heure. Kimi Raikkonen a effectué une vrille inoffensive dans le nouveau virage neuf, mais a pu récupérer en toute sécurité. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Lando Norris et Carlos Sainz Jnr ont tous quitté la piste au freinage du virage six à la fin de la première longue ligne droite arrière.

Le meilleur tour de Verstappen n’a jamais été égalé, le pilote Red Bull terminant la séance en tête des chronos, avec Bottas et Hamilton derrière et Sergio Perez quatrième, devant Yuki Tsunoda sur l’AlphaTauri.

Le pilote de réserve Williams, Jack Aitken, a pris part à la séance à la place du sortant George Russell, son premier run dans une séance d’essais de F1 de la saison 2021. Le pilote britannique, qui s’est remis des blessures subies lors d’un horrible accident aux 24 Heures de Spa, a terminé la séance en 17e position, six millièmes de seconde plus vite que Nicholas Latifi.

Après le drapeau à damier, Sebastian Vettel a semblé pousser par inadvertance Sainz hors du circuit en direction du virage quatre, ignorant apparemment que la Ferrari était à ses côtés. Le conducteur d’Aston Martin a été vu en train de présenter des excuses à Sainz lors de la rediffusion.

Résultat des premiers essais du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Première pratique des lacunes visuelles

Max Verstappen – 1’25.009

+0.196 Valtteri Bottas – 1’25.205

+0.346 Lewis Hamilton – 1’25.355

+0.354 Sergio Perez – 1’25.363

+0.369 Yuki Tsunoda – 1’25.378

+0.616 Fernando Alonso – 1’25.625

+0.813 Pierre Gasly – 1’25.822

+0.837 Charles Leclerc – 1’25.846

+0.877 Carlos Sainz Jnr – 1’25.886

+0.998 Sebastian Vettel – 1’26.007

+1.016 Esteban Ocon – 1’26.025

+1.114 Lando Norris – 1’26.123

+1.180 Kimi Räikkönen – 1’26.189

+1.400 Antonio Giovinazzi – 1’26.409

+1.599 Lance Balade – 1’26.608

+1.667 Daniel Ricciardo – 1’26.676

+2.472 Jack Aitken – 1’27.481

+2.478 Nicolas Latifi – 1’27.487

+2.689 Mick Schumacher – 1’27.698

+3.296 Nikita Mazepin – 1’28.305

Pilotes à plus de dix secondes du rythme omis.

