Verstappen, le rival recherché par Hamilton et la Formule 1

29/03/2021 à 16:41 CEST

La Coupe du monde a débuté à Bahreïn avec la victoire habituelle, Lewis Hamilton (Mercedes). Mais cette fois, ce n’était pas «plus pareil». Max verstappen (Red Bull) a relevé la barre après avoir dominé la pré-saison, les séances d’essais du Grand Prix et la première qualification de 2021. Le Néerlandais a chéri une victoire qu’il n’a perdue que par une erreur de calcul à la fin. Un succès qui, sans aucun doute, aurait servi à multiplier l’intérêt du championnat. Et c’est que si le pouls Hamilton-Verstappen reste au même niveau tout au long de la saison, la Formule 1 l’emportera.

Dimanche à la direction de course de Sakhir, il a estimé que Max avait eu tort en dépassant Hamilton avec les quatre roues de son Red Bull hors des limites de la piste dans le virage controversé 4. Et Red Bull a obéi en recommandant à son pilote de revenir en position à Lewis. Ils pensaient que la supériorité de la RB16B leur permettrait de la récupérer à trois tours de la fin. Ils ont sous-estimé la puissance du septuple champion de Mercedes: «Il nous a fallu continuer à tirer jusqu’au bout et prendre le penalty. Il aurait pu facilement obtenir ces cinq secondes. Je préfère perdre ainsi plutôt que d’être deuxième de cette façon & rdquor;, a estimé le Néerlandais au dernier tir.

La limite

En tout cas, Bahreïn est déjà de l’histoire mais il reste encore 22 courses pour que le spectacle ne décline pas. «Max va très bien, moi aussi, et il va nous pousser à la limite. J’adore les défis & rdquor;, a accordé un rayonnement Lewis Hamilton, après un résultat triomphant auquel je ne m’attendais pas: «En sept tours, ils nous atteignent & rdquor; il avait radio après son dernier arrêt au stand. L’Anglais, qui poursuit cette année sa huitième couronne, un record de tous les temps en F1, a pu ajouter sa 96e victoire et porter un coup au moral de son grand rival. «Quelle carrière, l’une des plus difficiles de ma vie. Max était au top à la fin et j’ai pu le garder par les cheveux & rdquor;, a-t-il reconnu Hamilton, qui a remercié Mercedes pour son travail: «Je pensais que nous serions entre 6 et 8 dixièmes par tour de Red Bull. Le travail de la semaine a été spectaculaire », a-t-il ajouté.

Dans l’ensemble, le champion espère que L’avantage de Red Bull se poursuit au prochain Grand Prix, mi-avril: «Peut-être que le W12 est meilleur en Italie, mais je pense qu’ils continueront à avoir un avantage, car leur arrière est meilleur et cela leur permet de s’occuper des pneus», a-t-il analysé.

Verstappen De son côté, il a accepté la défaite et a été retenu dans ses déclarations, conscient que cela ne fait que commencer: «C’est dommage, mais il faut avoir le côté positif des choses. Nous avons réussi à nous battre avec eux face à face et c’est super. L’année dernière nous aurions été très heureux de ce résultat et de celui-ci, très déçu. Notre voiture est compétitive et malgré tout c’est un bon début de saison », a-t-il déclaré. Max, dépassé par la stratégie de Mercedes aux arrêts et par son incapacité à dépasser Hamilton: «Après lui avoir rendu le poste, c’était super difficile de le suivre. Je suis entré dans le virage 13 (tour 53 sur 56) et j’ai eu un gros survirage. Et à partir de là, il n’a plus eu de pneus à attaquer, a-t-il expliqué.

La Formule 1 tant attendue par les fans est revenue sur le devant de la scène avec un duel épique dont tout le monde espère qu’il se répétera à Imola (16-18 avril). Dommage que vous ayez à attendre trois semaines.

Le « mangeur » des compagnons

Max verstappen, 23 ans, est en F1 depuis six saisons, auxquelles il est arrivé en tant que mineur, avec l’aide de Helmut Marko, le redoutable conseiller de Red Bull, qui a vu en lui le « nouveau Senna ». Après une première saison à Toro Rosso, le talentueux pilote néerlandais a été promu en première division avec Red Bull alors que cinq courses seulement s’étaient écoulées lors de la saison 2016. Au GP d’Espagne, Verstappen s’est retrouvé avec Daniil Kvyat au volant. Il est venu et a embrassé le saint ». Un incident impliquant les deux Mercedes – Hamilton et Rosberg – dans le premier virage du Circuit de Barcelone, a laissé Max libre d’écrire l’histoire et de devenir le plus jeune vainqueur en F1, à 18 ans, 7 mois et 15 jours.

Malgré une telle irruption, soit du fait du déficit de sa voiture, soit de ses propres erreurs, et surtout, du fait de la supériorité de Mercedes, de Verstappen Il lui a été difficile de confirmer les attentes placées en lui par Red Bull, qui a construit une équipe à sa mesure, laissant ses coéquipiers en route. Max bloqué le chemin de Carlos Sainz dans l’équipe des boissons énergisantes, a mis fin à la patience de Daniel Ricciardo et emporté Pierre Gasly et Alex Albon, en plus de ce qui précède Kvyat. Cette saison, la situation est différente. Pour la première fois, l’équipe appartenant à Dietrich Mateschitz a rompu avec sa tradition de ne pas faire asseoir un cavalier formé dans sa carrière chez Red Bull et a signé le Sergio ‘Checo’ Pérez, qui est devenu un compagnon inconfortable, mais aussi un autre booster pour l’ultra-compétitif Verstappen.