Verstappen : Lewis est un grand sportif, on se respecte

Le nouveau champion du monde de Formule 1 Max Verstappen a fait le point lundi sur son nouveau statut, saluant son rival vaincu Lewis Hamilton comme un véritable sportif et le respect était mutuel.

Il a également révélé que le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, malgré ses menaces de faire appel, avait envoyé un texto pour ses félicitations.

Le joueur de 24 ans a remis à Red Bull son premier titre depuis 2013 lors du Grand Prix d’Abou Dhabi, dimanche, lorsqu’il a dépassé le septuple champion du monde de F1 de Mercedes, Lewis Hamilton, dans le dernier tour de la dernière course de la saison.

Mercedes a fait rejeter deux protestations dans la nuit, mais a indiqué qu’elle avait l’intention d’aller plus loin.

Hamilton et son père Anthony ont félicité Verstappen et son père Jos après la course, mais Wolff est resté hors de vue.

« Toto m’a envoyé un texto, félicitations pour la saison et que je méritais de la gagner, donc c’était très gentil de sa part bien sûr », a déclaré Verstappen, légèrement moins porté après une longue nuit de fête, aux journalistes lors d’un appel vidéo sur Lundi.

Le moment où le rêve de @Max33Verstappen est devenu réalité ! #F1 pic.twitter.com/8hbYaqZcB4 – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 13 décembre 2021

Max : Je pense que ça résume juste toute la saison en général, assez fou et intense

« Lewis est un grand sportif en général. Il s’est approché de moi et m’a félicité et cela a dû être bien sûr très difficile dans ce dernier tour », a-t-il ajouté. « Mais cela montre aussi le respect que nous avons les uns pour les autres.

«Bien sûr, nous avons eu des moments difficiles tout au long de la saison, mais au final, nous respectons ce que nous faisions et nous nous sommes poussés les uns les autres à la limite toute la saison. Cela a été vraiment agréable de courir contre lui.

Verstappen a dû attendre quelques heures pour que les stewards rejettent les protestations, mais c’était ensuite la fête avec toute l’équipe, des ingénieurs aux traiteurs, célébrant jusqu’à l’aube.

« Bien sûr, quand je me suis réveillé, ce n’était pas si amusant. J’ai peut-être regretté ce dernier verre », a déclaré Verstappen. « Je pense que beaucoup de gens ont mal à la tête en ce moment. »

Le champion a admis qu’il était nerveux samedi soir, alors qu’il avait hâte que la bataille commence, mais il avait réussi à dormir.

Il n’y a eu aucune déception dans la fin de la course au milieu de la controverse, une période de voiture de sécurité se terminant juste à temps pour un tour de course crucial grâce à l’intervention du directeur de course Michael Masi.

«Je pense que cela résume toute la saison en général. Cela a été assez fou et intense », a déclaré Verstappen. (Reportage d’Alan Baldwin)

Il y a 24 heures… 👑🏁 #SimplyLovely pic.twitter.com/SeWr3XOID7 – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 13 décembre 2021