Verstappen : L’objectif est de partir de la pole dimanche

Max Verstappen de Red Bull prendra le départ du Grand Prix Sprint de Sao Paulo 2021 depuis la deuxième place sur la grille, sachant que pour la course de dimanche, il a de très bonnes chances de partir de la pole position.

Le rival pour le titre Lewis Hamilton partira de la pole, surpassant Verstappen de quatre dixièmes de seconde, mais même si le pilote Mercedes remporte le Sprint samedi à Interlagos, il perdra cinq places sur la grille en raison de pénalités liées au PU. .

Ainsi, Verstappen n’a qu’à terminer derrière Hamilton dans le Sprint pour s’assurer que l’as néerlandais part de la pole position pour le Grand Prix de dimanche. Il pourrait donc bien sacrifier le seul point que Hamilton devrait marquer s’ils terminent HAM-VER samedi avec le gros butin de Max dimanche.

Après les qualifications, Verstappen a déclaré dans le parc fermé : « Quand [Mercedes] prendre un nouveau moteur ils ont un peu plus de puissance pour le week-end, donc ce n’est pas un gros choc. Je suis content d’être deuxième, c’est une bonne position de départ, nous voulons être plus proches.

« Parfois, il faut être réaliste et je pense qu’il n’y en avait plus. Il n’y a pas beaucoup de points dans la course Sprint donc j’espère faire un bon premier tour et bien sûr partir du premier dimanche.

« Bien sûr, la course la plus importante a lieu dimanche et je pense qu’il fera beaucoup plus chaud, ce qui changera également le comportement de la voiture, alors nous verrons », a ajouté Verstappen qui mène le championnat avec le Sprint et le quatre derniers tours de notation de points complets.

Horner : Pour être au premier rang, on peut s’en contenter

Le patron de l’équipe, Christian Horner, a fait écho aux soupçons de son pilote : « Je pense que le nouveau moteur Mercedes leur a définitivement donné un peu plus de puissance, donc je pense que la deuxième place était la meilleure chose que nous puissions espérer.

« Pour être au premier rang demain, nous pouvons nous en réjouir. Il peut se passer tellement de choses dans ces courses de sprint, comme nous l’avons vu cette saison, alors vous devez juste y aller au début, puis voir où vous en êtes.

« Je pense que nous avons une bonne voiture de course et il va faire plus chaud tout au long du week-end, donc ce sera également un facteur ici, c’était plutôt cool en piste aujourd’hui, alors voyons voir la course », a ajouté Horner.

Dans la voiture sœur, Sergio Perez commencera le Sprint depuis la quatrième place, après s’être qualifié à une demi-seconde de son coéquipier vainqueur de la pole.

Le Mexicain a déclaré : « C’était un peu délicat aujourd’hui, surtout en Q1 devant utiliser deux trains de pneus, donc nous sommes partis du mauvais pied en qualifications, mais nous progressions bien et gagnons en Q3.

« Ensuite, je pense que la piste s’est un peu refroidie et nous n’avons pas lu les conditions aussi bien que nous aurions pu. Nous nous sommes ressaisis pour notre dernier tour et il ne nous manquait qu’un demi-dixième environ pour être plus loin.

« Cela dit, la quatrième place est une bonne position pour commencer la course de sprint. Je pense que le nouveau moteur de Mercedes semble plutôt bien fonctionner, Lewis était intouchable aujourd’hui, mais nous verrons demain.

« J’espère que demain nous pourrons avoir une bonne course de sprint car la voiture a montré un bon rythme et je pense qu’elle devrait être belle », a ajouté Perez.

Résultat Quali #BrazilGP HAM, Max P2 👏, BOT, Checo P4 👏, GAS, SAI, LEC, NOR, RIC. pic.twitter.com/SI3K9wb4K9 – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 12 novembre 2021