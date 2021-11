Verstappen marque un « territoire » au Mexique

11/05/2021

Act à 23h15 CET

Max verstappen a commandé la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix du Mexique, que le Néerlandais affronte en tant que leader du Championnat du Monde, avec 12 points d’avance sur Lewis Hamilton après 17 grands prix et 5 à jouer avant que le rideau ne tombe sur le championnat le plus serré de la dernière décennie.

Dès que je sors en piste dans cette deuxième séance, Verstappen établi le meilleur temps (1.17.9), plus d’une seconde derrière Tsunoda, Bottas et son partenaire Sergio Pérez. Les conditions de l’asphalte, très changeantes au cours de la journée non pas tant à cause de la température (37º) que de la couche de poussière sur la piste, ont permis une amélioration notable des horaires de dernière minute. En l’absence de 20 minutes, Mad Max est tombé à 1,17,3, avec Hamilton une demi-seconde et ses deux ‘écuyers’, Bottas et Pérez ensuite. Après les quatre « grands », les meilleurs étaient gazeux (Alpha Tauri) et Sainz et Leclerc (Ferrari).

La hiérarchie n’a pas beaucoup changé et Verstappen a clôturé vendredi comme le plus rapide, suivi de Bottas à 0,424, Hamilton à 0,509 et Pérez à 0,570, avec Sainz complétant le quintette de tête bien que déjà plus de 1 seconde et Fernando Alonso (Alpine) clôturant le ‘top 10’, à 1,4.

Les « épées » sont encore hautes. Une première fournée clairement menée par Mercedes et une seconde dans laquelle le leader de la Coupe du monde a réagi, en attendant la bataille pour la pole ce samedi (de 21h00 à 22h00 en Espagne), dans laquelle le Néerlandais espère confirmer l’avantage. Red Bull sur la piste mexicaine.

Appel d’attention à Hamilton

Après la première séance d’essais libres sur l’Autodromo Hermanos Rodríguez, dominée par Valtteri Bottas devant Lewis Hamilton et Max Verstappen, le septuple champion britannique a dû passer par la salle des stewards. Hamilton est allé tout droit en freinant au virage 1, l’obligeant à franchir l’échappatoire avant de rejoindre le circuit au virage 3. Il a affirmé qu’il ne pouvait pas freiner à ce moment-là à cause de la saleté sur la piste, ce qui a provoqué plusieurs plaintes de pilotes. sur la quantité de poussière qui était au début de la session. Au final, Lewis s’est débarrassé d’une sanction et l’épisode s’est terminé par un avertissement de la direction de course qu’il dirige Michael Masi.

GP du Mexique. Gratuit 2 :

1. Max Verstappen (Red Bull) 1’17 » 301

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1’17 » 725

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 1’17″810

4. Sergio Pérez (Red Bull) 1’17″871

5. Carlos Sainz (Ferrari) 1’18 « 318

6. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 1’18 » 429

7. Charles Leclerc (Ferrari) 1’18 » 605

8. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 1’18″644

9. Sebastian Vettel (Aston Martin) 1’18″681

10. Fernando Alonso (Alpin) 01 « 431

11. Kimi Räikkönen (Alfa Roméo) 1’18″841

12. Lando Norris (McLaren) 1’18″979

13. Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo) 1’19 » 227

14. Esteban Ocon (Alpin) 1’19 « 431

15. Daniel Ricciardo (McLaren) 1’19 « 521

16. Mick Schumacher (Haas) 1’19 » 620

17. Lance Stroll (Aston Martin) 1’19 » 730

18. Nicholas Latifi (Williams) 1’20 « 820

19. Nikita Mazepin (Haas) 1’21″581

20. George Russell (Williams) ST