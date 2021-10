Bien qu’il ait repris la tête du championnat des pilotes lors du Grand Prix de Turquie, Max Verstappen a averti que Mercedes avait relevé son niveau de jeu lors de la dernière manche du championnat du monde.

Verstappen a terminé deuxième de la course d’hier, trois places devant son rival au championnat Lewis Hamilton, qui s’était qualifié le plus rapidement mais a commencé 11e après avoir dépassé son allocation de pièces de moteur. Le pilote Red Bull a désormais six points d’avance dans la lutte pour le titre.

Cependant, après que Valtteri Bottas ait fait une démonstration impressionnante pour remporter la pole position, Verstappen est préoccupé par le rythme affiché par Mercedes à Istanbul.

« Ils ont été définitivement plus rapides ce week-end », a-t-il déclaré. « Nous n’avons tout simplement pas réussi à nous ressaisir et sur le mouillé, ils semblaient également avoir un peu d’avantage.

« Nous devrons donc analyser bien sûr pourquoi nous n’étions pas si compétitifs ici et je pense vraiment qu’ils ont probablement intensifié nos efforts un peu plus.

« Donc, même avec les points, ce ne sera pas facile. Mais je pense que je l’ai même dit avant même de commencer le week-end, jusqu’à présent, nous avons eu une très bonne année, donc ça ne va pas changer le monde pour moi si nous terminons premier ou deuxième à la fin de la journée.

Après la course d’hier, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que Mercedes avait nettement amélioré la vitesse en ligne droite de son W12.

Transcription radio : Comment le plan de Hamilton pour retarder son arrêt au stand s’est retourné contre luiLa prochaine manche du championnat se déroulera sur le Circuit des Amériques, où Mercedes a remporté cinq des six dernières courses, et Red Bull n’a remporté aucune victoire depuis 2013.

« Je vais toujours donner le meilleur de moi-même et nous verrons à nouveau à Austin comment ça va se passer », a déclaré Verstappen.

« Nous n’abandonnerons pas, nous essaierons toujours de faire de notre mieux et j’espère, bien sûr, qu’à la fin du championnat, cela suffira, mais si ce n’est pas le cas, je ne dormirai pas moins. . «

Verstappen soupçonne que d’autres pistes après COTA conviendront mieux à sa voiture. « Il y a beaucoup de sections plates, l’usure des pneus est également assez élevée, il y a donc quelques points à vérifier. Je pense que sur d’autres pistes, nous pouvons peut-être être un peu meilleurs, mais ce ne sera jamais très facile.

« L’année entière a déjà été assez serrée, bien sûr. Parfois, il semblait que nous allions peut-être un peu mieux, mais parfois aussi, ils étaient assez rapides. J’espère juste que parmi les courses restantes, quelques pistes, ou plus de la moitié, sont meilleures pour nous, mais nous allons le découvrir.

