Verstappen mène Bottas par une petite marge lors de la deuxième séance d’essais · .

Max Verstappen menait Valtteri Bottas de seulement huit millièmes de seconde à la fin des essais du vendredi au Paul Ricard.

Le meilleur temps de Bottas a été réalisé en début de séance, en pneus médium. Son coéquipier Lewis Hamilton a réalisé son meilleur temps en pneus tendres, même s’il était à plus de deux dixièmes du tour de Bottas.

Le meilleur temps de Verstappen a été réalisé en pneus tendres après plusieurs runs de performance où le mur des stands Red Bull lui a demandé de continuer à faire des tours chronométrés supplémentaires. Il n’a battu que de justesse le temps de Bottas, mais Mercedes n’a eu aucune réponse lors de ses derniers runs.

Il n’y a eu aucun incident significatif au cours de la session, cependant, il y a eu une brève période de voiture de sécurité virtuelle pendant qu’une plaque d’extrémité de l’aile avant de Verstappen a été récupérée de la piste. Red Bull a demandé le retour de la pièce, affirmant qu’il manquait de pièces.

Red Bull a réitéré la plainte de Mercedes selon laquelle les bordures de saucisses jaunes à la sortie du virage deux causaient des dommages coûteux pour une erreur mineure de limites de piste. Le directeur de course Michael Masi a déclaré qu’il examinerait le trottoir pendant la nuit.

Fernando Alonso a été le pilote alpin le plus rapide, réalisant le quatrième temps au classement général, l’équipe semblant encore plus forte que lors de la séance du matin. Charles Leclerc l’a séparé de son coéquipier Esteban Ocon, Ferrari semblant beaucoup plus compétitif sur les petits runs qu’aux premiers essais.

Pierre Gasly, Kimi Raikkonen et Lando Norris ont placé AlphaTauri, Alfa Romeo et McLaren dans le top 10. Parmi leurs coéquipiers, Antonio Giovinazzi était le plus proche de rejoindre le sien dans le top 10, seulement poussé à la onzième par Norris par neuf millièmes d’un deuxième.

Sergio Perez était loin du meilleur temps de Verstappen et a terminé la séance 12e le plus rapide.

Comme la paire Mercedes, les pilotes Aston Martin ont également réalisé leurs meilleurs temps au tour sur les composés de pneus moyens. Cependant, les voitures vertes semblent moins compétitives chez le podium Paul Ricard – Bakou Sebastian Vettel terminant la séance 15e, une place devant Lance Stroll dans l’autre AMR21. Derrière eux venaient le duo Williams et les deux pilotes Haas en queue de peloton.

Deuxième résultat des essais du Grand Prix de France 2021

Lacunes visuelles de la deuxième pratique

Max Verstappen – 1’32,872

+0.008 Valtteri Bottas – 1’32.880

+0.253 Lewis Hamilton – 1’33.125

+0.468 Fernando Alonso – 1’33.340

+0.678 Charles Leclerc – 1’33.550

+0.813 Esteban Ocon – 1’33.685

+0.824 Pierre Gasly – 1’33.696

+0.826 Carlos Sainz Jnr – 1’33.698

+0.914 Kimi Räikkönen – 1’33.786

+0.950 Lando Norris – 1’33.822

+0.959 Antonio Giovinazzi – 1’33.831

+1.049 Sergio Perez – 1’33.921

+1.083 Yuki Tsunoda – 1’33.955

+1.207 Daniel Ricciardo – 1’34.079

+1.575 Sebastian Vettel – 1’34.447

+1.760 Lance Balade – 1’34.632

+2.394 George Russell – 1’35.266

+2.459 Nicolas Latifi – 1’35.331

+2.640 Mick Schumacher – 1’35.512

+2.679 Nikita Mazepin – 1’35.551

Pilotes à plus de dix secondes du rythme omis.

