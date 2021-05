Verstappen mène le dernier essai gratuit sur le circuit

05/08/2021

Activé à 13:25 CEST

Max verstappen il a montré ses «griffes» lors du troisième essai gratuit du Grand Prix d’Espagne, la quatrième manche de la Coupe du monde, qui se déroule ce week-end sur le circuit de Barcelone-Catalunya. Le pilote néerlandais Red Bull a dépassé le temps de Lewis Hamilton (Mercedes) dans les derniers bars de la séance du matin, qui s’est déroulée dans des conditions assez chaudes, avec 23 ° C dans l’air et 36 ° C sur la piste.

Verstappen, qui a huit points de retard sur le leader Hamilton Au championnat, il a été le seul pilote à abandonner de 1,18 (1’17 “835) et a laissé le pilote britannique deux dixièmes derrière. En troisième et quatrième places étaient les hommes Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz, une demi-seconde derrière ses rivaux Red Bull et Mercedes, tandis que dans la zone médiane l’égalité maximale a été observée. Au total, 14 voitures en moins d’une seconde.

Fernando Alonso est resté à un pas de l’écran théorique Q3, en onzième position, huit dixièmes du temps Verstappen. L’Asturien, qui a été le premier à prendre la piste le matin et a pu boucler 18 tours avec l’Alpine A521, a terminé deux places devant son coéquipier. Esteban Ocon.

Comme prévu, les Red Bulls et Mercedes sont en tête et la troisième équipe en lice est Ferrari, pour le moment, deux dixièmes d’avance sur la McLaren. À son tour, la voiture de Woking prend un dixième de l’Alpine et de l’Alpha Tauri, tandis qu’Aston Martin ferme la zone médiane.

Horaires (Essais libres 3)

1. Max Verstappen (Red Bull) 1’17 “835

2. Lewis Hamilton (Mercedes) à 00 “235

3.Charles Leclerc (Ferrari) à 00 “473

4.Carlos Sainz (Ferrari) à 00 “575

5.Valtteri Bottas (Mercedes) à 00 “588

6.Lando Norris (McLaren) à 00 “659

7. Pierre Gasly (AlphaTauri) à 00 “700

8. Daniel Ricciardo (McLaren) à 00 “747

9. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) à 00 “762

10. Sergio Pérez (Red Bull) à 00 “771

11. Fernando Alonso (Alpine) à 00 “827

12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) à 00 “838

13. Esteban Ocon (Alpine) à 00 “865

14. Lance Stroll (Aston Martin) à 01 “042

15. George Russell (Williams) à 01 “170

16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) à 01 “379

17. Sebastian Vettel (Aston Martin) à 01 “528

18. Nicholas Latifi (Williams) à 01 “557

19. Mick Schumacher (Haas) à 02 “164

20. Nikita Mazepin (Haas) à 02 “402