Verstappen mène les pilotes Gasly et Mercedes lors de la première séance de F1 à Losail · .

Max Verstappen a confortablement mené la toute première session de Formule 1 sur le circuit international de Losail avec plus de quatre dixièmes de seconde.

Son rival le plus proche n’était pas non plus des pilotes Mercedes, mais l’ancien coéquipier Pierre Gasly dans son AlphaTauri. La paire de W12 est arrivée ensuite, mais le rival de Verstappen au championnat, Lewis Hamilton, était plus lent de plus de trois quarts de seconde après avoir signalé un manque de puissance et s’est brièvement arrêté en raison d’un problème de voiture.

Le circuit de Losail était, comme prévu, poussiéreux et sale au début des essais. La température de la piste a commencé à 42 °C et est tombée à 38 °C au cours de la session, alors que le pic de chaleur de l’après-midi a commencé à baisser.

Les pilotes ont couru sur des trottoirs rouges et blancs, dans la première moitié de la séance, plusieurs éraflant les sols de leurs voitures. Mick Schumacher a eu une curieuse sortie qui l’a vu couper légèrement l’intérieur du virage sept et soulever du sable sur la piste déjà sale – il a répété l’erreur là-bas plus tard dans la session, s’enfonçant profondément dans le gravier au virage sept et devant presque creuser son voiture, laissant tomber une grande quantité de pierres dans les trottoirs et retournant sur le circuit alors qu’il retournait prudemment vers les stands pendant les dernières minutes de la séance.

Plusieurs autres pilotes ont eu des problèmes avec les trottoirs, notamment Lando Norris et Hamilton. Norris a déclenché un interrupteur d’urgence sur sa voiture et des dommages au sol en passant sur le trottoir vert et blanc à l’extérieur du virage 14 et a dû se rendre au stand avec une perte de puissance, cependant, il a pu revenir sur la piste dans la finale les quatre dernières minutes de la séance. Hamilton a subi un problème similaire mais moins dramatique, après être passé à côté au même endroit et avoir dû s’arrêter pour ce qui semblait être des réparations de l’aileron avant, revenant dans les trois dernières minutes des premiers essais.

Hamilton s’était également plaint, en début de séance, d’être « massivement en panne d’électricité » et avait demandé à son équipe, pendant l’heure des premiers essais, où il perdait par rapport à Valtteri Bottas et Verstappen.

Verstappen a été le plus rapide de toute la session, les voitures Mercedes semblant mettre un temps relativement long à se préparer au tracé. Norris a terminé deuxième pendant la majeure partie de la première demi-heure, avant que Bottas, Hamilton et Yuki Tsunoda ne le dépassent lors des deuxièmes manches des pilotes. Le chrono rapide de Gasly a été réalisé dans les derniers instants de la séance.

Carlos Sainz Jnr a été frustré par le trafic lors de ses sorties en pneus tendres, incapable d’établir un tour représentatif avant les dernières minutes de la séance, lorsqu’il a battu son coéquipier Charles Leclerc pour le sixième temps. Sergio Perez était le pilote Honda le plus lent, à plus d’une seconde de Verstappen, malgré le fait qu’il roulait principalement avec des pneus tendres.

Esteban Ocon, neuvième, a été plus de trois quarts de seconde plus rapide que son coéquipier Fernando Alonso, qui n’a réussi qu’à la 17e place. Les deux McLaren ont pris la dixième et la onzième place dans les chronos, Norris devant Ricciardo, incapable d’améliorer son bon temps initial en raison d’un ravitaillement pour réparations.

Lance Stroll a subi une panne hydraulique en milieu de séance qui l’a vu regagner les stands en boitant et ne pas revenir en piste, limitant considérablement sa course. Pendant ce temps, son coéquipier Sebastian Vettel s’est plaint à plusieurs reprises de choses lâches dans le cockpit de sa voiture, notamment par son pied gauche et un câble électrique qu’il devait maintenir avec sa cuisse, selon ses messages radio.

Résultat des premiers essais du Grand Prix du Qatar 2021

Première pratique des lacunes visuelles

Max Verstappen – 1’23.723

+0.437 Pierre Gasly – 1’24.160

+0.471 Valtteri Bottas – 1’24.194

+0.786 Lewis Hamilton – 1’24.509

+0.925 Yuki Tsunoda – 1’24.648

+0.990 Carlos Sainz Jnr – 1’24.713

+1.067 Charles Leclerc – 1’24.790

+1.192 Sergio Perez – 1’24.915

+1,249 Esteban Ocon – 1’24,972

+1.492 Lando Norris – 1’25.215

+1.568 Daniel Ricciardo – 1’25.291

+1.605 Sebastian Vettel – 1’25.328

+1.965 Nicolas Latifi – 1’25.688

+2.034 Antonio Giovinazzi – 1’25.757

+2.105 Kimi Räikkönen – 1’25.828

+2.148 George Russell – 1’25.871

+2.182 Fernando Alonso – 1’25.905

+2.976 Mick Schumacher – 1’26.699

+2.989 Lance Balade – 1’26.712

+3.777 Nikita Mazepin – 1’27.500

Pilotes à plus de dix secondes du rythme omis.

