Verstappen mène les premiers essais libres à Losail

19/11/2021

Act à 12h47 CET

La FIA n’a toujours pas annoncé sa décision sur la demande de Mercedes de revoir l’incident de Max Verstappen au Brésil avec Lewis Hamilton, qui pourrait conduire à une sanction pour le leader du Championnat du monde et met donc le paddock du Qatar à fleur de peau. Pendant ce temps, la première séance d’essais libres a déjà eu lieu sur le circuit de Losail, qui fait ses débuts dans le calendrier de Formule 1. Et le plus rapide, justement, a été le pilote néerlandais Red Bull, qui a mené le tableau des temps (1.23.723 ) avant Pierre Gasly (Alpha Tauri) et Valtteri Bottas (Mercedes), à 4 dixièmes. Carlos Sainz a terminé sixième, derrière Tsunoda et devant son partenaire Charles Leclerc.Le septuple champion du monde Lewis Hamilton‘ volets’ de l’aile avant de votre voiture.

« Ils nous ont fait la barrière, mais nous l’avons marquée d’en bas » 🤣🤣 @ AlbertFabrega et sa technique de foot pour savoir ce qui arrive à l’aile d’Hamilton… C’EST BRUTAL ! # CatarDAZNF1 🇶🇦 pic.twitter.com/1Yw5WC7Jsx – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 19 novembre 2021

Aussi Fernando Alonso il a connu un départ difficile, avec des problèmes techniques à l’arrière de sa voiture. L’Asturien a passé plusieurs minutes dans le box alpin pour revenir en piste dans la dernière section, même s’il n’a pas pu améliorer son temps en pneus tendres et a terminé 17e, à plus de 2 secondes du temps de Verstappen.

Cet après-midi aura lieu la deuxième séance d’essais libres, qui débutera à 15h00. (heure d’Espagne) et dans des conditions de piste et de température plus proches de celles des qualifications et de la course.

GP du Qatar. Gratuit 1 :

1er Max Verstappen (Red Bull) 1’23″723

2e Pierre Gasly (AlphaTauri) à 0″437

3e Valtteri Bottas (Mercedes) à 0″471

4e Lewis Hamilton (Mercedes) à 0″786

5ème Yuki Tsunoda (AlphaTauri) à 0″925

6e Carlos Sainz (Ferrari) à 0″990

7e Charles Leclerc (Ferrari) à 1″067

8e Sergio Perez (Red Bull) à 1″192

9e Esteban Ocon (Alpin) à 1″249

10e Lando Norris (McLaren) à 1″492

11e Daniel Ricciardo (McLaren) à 1″568

12e Sebastian Vettel (Aston Martin) à 1″605

13e Nicholas Latifi (Williams) à 1″965

14e Antonio Giovinazi (Alfa Romeo) à 2″034

15e Kimi Raikkonen (Alfa Roméo) à 2″105

16e George Russell (Williams) à 2″ 148

17e Fernando Alonso (Alpin) à 2 « 182

18e Mick Schumacher (Haas) à 2″976

19ème Lance Balade (Aston Martin) à 2″ 989

20e Nikita Mazepin (Haas) à 3″777