Verstappen mène un championnat pour la première fois depuis ses années de karting · .

Non seulement Max Verstappen a pris la tête du championnat du monde pour la première fois de sa carrière hier, mais c’est la première fois qu’il dirige une série depuis qu’il a obtenu son diplôme de karting après 2013.

Il est arrivé en Formule 1 il y a six ans après un apprentissage incroyablement court en monoplace de course. Verstappen s’est fait les dents dans la Florida World Series qui n’a pas couronné de champion au cours de ses 12 courses. Il a gagné deux fois contre l’opposition qui comprenait ses futurs rivaux du Grand Prix Lance Stroll et Nicholas Latifi, ainsi que le présentateur de F1 Will Buxton.

De là, Verstappen est entré en Formule 3, où il a chassé Esteban Ocon pour le titre pendant une grande partie de la saison, mais a terminé l’année troisième dans les points après des problèmes de moteur dans sa Dallara-Volkswagen dirigée par Van Amersfoort. Ocon a pris la tête du championnat devant le finaliste Tom Blomqvist au deuxième tour, et n’a jamais été dirigé à partir de ce moment.

Bien avant la fin de la saison, Verstappen a conclu un accord avec Red Bull pour faire ses débuts en tant que pilote de Formule 1 l’année suivante avec Toro Rosso. Une promotion soudaine dans la meilleure équipe a suivi en 2016, et depuis lors, cela a ressemblé à une question de “ quand ”, pas de “ si ” il pourrait émerger comme un prétendant au titre.

Verstappen a remporté 10 courses mais n’a jamais été en tête du classement F3, mais il lui a fallu jusqu’à présent pour prendre la tête du classement aux points. Il est le premier pilote dans autre chose qu’une Mercedes à dominer le classement depuis le Grand Prix d’Allemagne 2018, lorsque Lewis Hamilton a pris la tête de Sebastian Vettel de Ferrari, 1036 jours avant la course de dimanche.

C’est aussi la première fois que Red Bull et l’un de leurs pilotes menaient leurs championnats respectifs en même temps depuis la fin de la saison 2013 – avant le début de l’ère du V6 hybride turbo.

Verstappen a remporté la 12e victoire de sa carrière à Monaco, lui donnant autant de victoires que Mario Andretti, Carlos Reutemann et Alan Jones. De manière frappante, il s’agissait de la troisième victoire d’une équipe non-Mercedes dans la principauté lors des quatre derniers événements, soulignant l’affirmation de l’équipe selon laquelle ce n’est pas une piste qui exploite ses atouts.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Dernière course avec une pole vide: Indianapolis 2005 C’était le Grand Prix de Monaco le plus rapide jamais remporté à une vitesse moyenne de 157,833 km / h. Sans voitures de sécurité ni même de drapeaux jaunes pour perturber les débats, Verstappen a bouclé les 78 tours en une heure, 38 minutes et 56,82 secondes. Seule la course de 1984 – signalée au drapeau rouge bien avant toute la distance en raison de la pluie abondante – était plus courte.

La course marquait 60 ans depuis que Stirling Moss avait battu les Ferrari en 1961. Après cette course, Moss a souligné qu’il n’aurait parcouru les 100 tours que 40 secondes plus vite s’il avait égalé son temps de pole position à chaque tour. Comment les temps changent: le temps de victoire de Verstappen était de 449 secondes plus lent que 78 tours de pole position par rapport aux normes 2021, soit sept minutes et demie.

Charles Leclerc a signé la pole position mais n’y est pas parti. La pole position est restée vacante pour la première fois depuis le fameux Grand Prix des États-Unis de 2005, lorsque 14 des 20 partants se sont retirés dans le tour de formation, y compris le quatuor aux deux premiers rangs. La dernière fois qu’une position de départ au premier rang a été laissée vacante, c’était au Grand Prix de Malaisie 2017 lorsqu’une autre Ferrari, appartenant à Kimi Raikkonen, n’a pas pu démarrer.

C’était la huitième pole position de la carrière de Leclerc, égalant John Surtees, Riccardo Patrese et Jenson Button. Mais il n’y a pas grand-chose à fêter là-dedans quand on ne commence pas la course.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Tsunoda pourrait être la dernière “ vierge monégasque ” de la F1 pendant un certain tempsLando Norris a pris son troisième podium, tous troisièmes, et a repris la troisième place du championnat. Cependant, la 12e place de Daniel Ricciardo signifie que McLaren n’est plus la seule équipe à avoir marqué des points avec les deux voitures à chaque course.

Sebastian Vettel a marqué ses premiers points en tant que pilote Aston Martin avec une belle cinquième place, tandis qu’Antonio Giovinazzi a donné à Alfa Romeo leur premier score de la saison, dans une course où huit des 10 équipes ont marqué des points.

Les quatre nouveaux venus au Grand Prix de Monaco ont terminé la course aux quatre dernières places. Parmi ceux-ci, Yuki Tsunoda n’avait jamais conduit la piste dans aucune catégorie.

Il a été le premier pilote à faire ses débuts en F1 à Monaco sans aucune expérience préalable du circuit depuis Lance Stroll en 2017. La plupart des jeunes pilotes étant désormais acheminés vers la Formule 2, il pourrait être le dernier pendant un certain temps, car il aurait conduit le l’année dernière, la pandémie n’avait pas provoqué l’annulation de l’événement.

Avez-vous repéré d’autres statistiques et faits intéressants sur le Grand Prix de Monaco? Partagez-les dans les commentaires.

Passez sans publicité pour seulement 1 £ par mois

>> En savoir plus et vous inscrire

Grand Prix de Monaco 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Monaco 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: