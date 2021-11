Verstappen méritait une pénalité pour l’incident de Hamilton

Max Verstappen aurait dû recevoir une pénalité lors du Grand Prix de Sao Paulo pour avoir forcé Lewis Hamilton à quitter la piste, selon George Russell.

Le pilote Williams pense que Verstappen a délibérément freiné trop tard lorsque son rival a tenté de le dépasser à l’extérieur de Descida do Lago au quatrième tour de la course de dimanche. Mercedes a demandé aux stewards d’enquêter sur l’incident, qu’ils n’avaient pas examiné à l’époque.

Russell, qui rejoindra Mercedes l’année prochaine en tant que coéquipier de Hamilton, a déclaré à Sky : « S’il y aura une pénalité pour cela rétrospectivement, je ne sais pas. Aurait-il dû y avoir une pénalité à l’époque? Je crois qu’ils auraient dû l’être.

« Parce que vous ne pouvez pas simplement casser 25 mètres plus tard qu’à chaque autre tour et forcer l’autre gars à quitter la route. Ce n’est pas une course juste. C’est une course plus difficile, mais ce n’est pas une course juste.

Cependant, Daniel Ricciardo pense que le fait que Hamilton ait remporté la course rend moins probable une pénalité pour Verstappen.

« En fin de compte, Lewis a gagné, il était la voiture la plus rapide et le meilleur gars du jour, donc je ne pense pas que cela change quoi que ce soit dans le championnat maintenant, ce qui est probablement le meilleur des cas », a déclaré le pilote McLaren. « Je pense que si Max avait gagné la course, alors je pense qu’ils auraient probablement poussé plus fort avec les protestations et tout le reste. »

Le coéquipier de Ricciardo, Lando Norris, qui a été pénalisé pour avoir forcé Sergio Perez à l’écart lors du Grand Prix d’Autriche, a déclaré que d’autres pilotes avaient été pénalisés pour moins.

« Beaucoup de gens ont des points de vue différents et des points de vue contradictoires à ce sujet, etc., plutôt en conflit avec le résultat réel, qui n’était rien », a déclaré Norris. «Il aurait pu y avoir des scénarios où les gens ont des pénalités pour beaucoup moins et moins intentionnellement. J’ai peut-être été impliqué dans quelques-uns d’entre eux.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix du Qatar 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix du Qatar 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :