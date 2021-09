Verstappen met en garde lors des troisièmes essais libres de Zandvoort

09/04/2021

Le à 13:18 CEST

Max verstappen Il a été le plus rapide (1’09″623) lors d’une troisième séance d’essais libres accidentée du Grand Prix des Pays-Bas, la treizième manche de la saison, qui se déroule ce week-end sur le circuit remodelé de Zandvoort, ensemble jusqu’à la côte néerlandaise. Bull rider, qui a commencé la journée en déclarant devant les commissaires sportifs et s’est débarrassé d’une pénalité sur la grille pour une action en essais libres vendredi, a repris le contrôle de la piste et a pris l’avantage sur le chrono avec une demi-seconde d’avance sur le deux Mercedes et leur partenaire Sergio Perez. Après les quatre ‘grands’ c’est fini Fernando Alonso (Alpine), une seconde derrière la montre Verstappen.

Accident de Sainz

La difficulté de la piste et le manque de roulage des pilotes dans ce scénario ont été révélés par divers incidents tout au long de la séance matinale. Le plus fort a été joué par Carlos Sainz, qui s’est écrasé à grande vitesse et a détruit sa Ferrari en heurtant les barrières de sécurité au virage 3. Heureusement, Carlos a pu sortir de la voiture de son propre pied et a signalé par radio qui était parfaitement malgré du coup fort. Ferrari étudie maintenant si elle décide de changer la boîte de vitesses de la SF21, ce qui entraînerait une pénalité sur la grille.

La séance a été interrompue par cet accident, avec un drapeau rouge, mais elle a repris quelques minutes après le retrait de la voiture de Sainz. Alonso Il dominait le classement à l’époque, même s’il a rapidement été dépassé, lorsque Mercedes et Red Bull ont pris la piste avec le composé Pirelli le plus doux. En l’absence de 20 minutes, Verstappen a bouclé son meilleur tour et a dépassé les deux Mercedes de Bottas et Hamilton de se classer premier, avec un temps de 1: 09.623, ce qui lui a permis de rester en tête jusqu’au bout.

Les épées sont encore hautes et Verstappen il s’annonce comme le grand favori pour la pole à domicile, même si Hamilton n’a pas eu son dernier mot. Plus, à partir de 15h00 dans un classement qui promet spectacle et intensité maximale.

GP des Pays-Bas. Essais libres 3 :

1. Max Verstappen (Red Bull) 1’09” 623

2. Valtteri Bottas (Mercedes) à 0 “556

3. Lewis Hamilton (Mercede) à 0″794

4. Sergio Pérez (Red Bull) à 0 “903

5. Fernando Alonso (Alpin) à 1 “047

6. Lando Norris (McLaren) à 1″158

7. Lance Stroll (Aston Martin) à 1″219

8. Sebastian Vettel (Aston Martin) à 1″ 249

9. Charles Leclerc (Ferrari) à 1″273

10. Pierre Gasly (AlphaTauri) à 1″382

11. Daniel Ricciardo (McLaren) à 1 “390

12. Nicholas Latifi (Williams) à 1 “460

13. Esteban Ocon (Alpin) à 1″557

14. George Russell (Williams) à 1″651

15. Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo) à 1″676

16. Carlos Sainz (Ferrari) à 2 “317

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) à 2 “357

18. Nikita Mazepin (Haas) à 2 “513

19. Robert Kubica (Alfa Roméo) à 2 “539

20. Mick Schumacher (Haas) à 2 “743