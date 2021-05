Verstappen met fin au battage médiatique entre Max et Lewis

Max Verstappen n’accepte pas le récit selon lequel la saison 2021 est une confrontation pour le titre entre lui et Lewis Hamilton.

Hamilton et Verstappen ont été les principaux prétendants aux victoires dans les trois courses jusqu’à présent cette saison et Verstappen est le plus proche de Hamilton au classement du Championnat du monde, ce qui suggère qu’ils sont les deux rivaux au titre en 2021.

Cependant, Verstappen ne le voit pas comme ça et n’était pas prêt à alimenter le battage médiatique lors de l’examen de la saison potentielle à venir.

📺 𝑵𝑶𝑾 𝑺𝑯𝑶𝑾𝑰𝑵𝑮: Hamilton v Verstappen: Portugal Edition # PortugueseGP 🇵🇹 # F1 pic.twitter.com/3JmM0EjEO9 – Formule 1 (@ F1) 3 mai 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

“Personnellement non”, a déclaré Verstappen via Channel 4 lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait ressentir le brassage d’une saison spéciale.

«Je suis juste très détendu. Je ne suis pas stressé ou quoi que ce soit, je pense à la façon dont cette saison peut être vraiment excitante. Je rentre à la maison et fais mon truc.

«Ce n’est pas la première fois que j’occupe ce poste. En Formule 1 oui, mais pas avant.

«C’est bien sûr ce que je veux mais je n’ai pas besoin de me mettre une pression supplémentaire pour performer. Je sais ce que je peux faire et quand j’arriverai à un week-end de course, je ferai de mon mieux.

«Pour moi, ça marche. Si cela arrive, cela arrive, mais si ce n’est pas le cas, alors ce n’est pas le cas.

«Je comprends, cependant, que les gens voient les choses différemment.

«J’ai vu récemment sur Twitter le deuxième tour de la bataille entre« Lewis et Max ». Je sais qu’ils veulent faire du battage, mais je suis du genre «allez les gars».

«Je ne vois pas ça comme ça. C’est plus que moi contre Lewis ou Lewis contre moi.

Interrogé sur ce que cela signifierait pour lui s’il remportait le titre de champion du monde en 2021, il a répondu: «Eh bien, c’est pour cela que vous le faites en Formule 1.

«Je suis ici pour gagner au moins un titre, espérons-le, parce que c’était le but. Bien sûr, c’est formidable de gagner des courses de temps en temps, de prendre des pole positions ou autre, mais bien sûr, ce sera, disons, un travail parfait une fois que vous pourrez remporter un titre.

«Je pense que nous avons un bon coup, mais nous n’avons fait que quelques courses et tant de choses peuvent encore arriver, alors nous devons simplement nous assurer que nous sommes au top.

Verstappen se dirige vers la quatrième manche du Grand Prix d’Espagne avec un écart de huit points par rapport à Hamilton, qui est en tête du classement.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!