Verstappen mystifié par un “sentiment étrange” après s’être qualifié deuxième · .

Max Verstappen a déclaré que sa surprenante perte de rythme entre les essais et les qualifications à Silverstone n’était liée à aucun changement sur sa voiture.

Le pilote Red Bull avait terminé la seule séance d’essais avant de se qualifier près de huit dixièmes de seconde devant Hamilton.

Mais son rival a pris le dessus lors de la séance de qualification d’aujourd’hui et a battu Verstappen en pole position pour la course de qualification du sprint de samedi par moins d’un dixième de seconde.

Verstappen, qui a été entendu se plaindre à la radio de sous-virage, était incapable d’expliquer où était passé son avantage. “Nous devons juste nous regarder parce que je pense que la voiture elle-même se comportait plutôt bien, mais avec juste beaucoup de sous-virage.”

Selon les règles de qualification sprint de ce week-end, des conditions de parc fermé sont imposées dès le début des qualifications le vendredi après-midi. Red Bull a apporté quelques modifications aux réglages de la voiture de Verstappen entre les deux séances, mais il ne pense pas que cela soit lié à sa perte de rythme.

“Je ne pouvais pas vraiment attaquer les virages”, a-t-il expliqué. “[I was] attend juste que l’avant s’accroche.

« Pour être honnête, c’était une sensation un peu étrange de piloter, parce que je ne pense pas que c’était lié à la configuration ou à l’aileron avant.

“C’est comme ça. Je veux dire, nous sommes encore assez proches. Donc tout va bien.

Verstappen a encore une chance de remporter la pole position officielle du Grand Prix lors de la course de qualification au sprint de samedi.

Il a admis que le format était étrange par rapport à un week-end de course normal. « Vous faites des qualifications, vous allez à fond et [then] en fait, cela ne veut rien dire en termes de sensation de pole position.

« On verra demain. Je pense que nous avons une voiture de course solide, nous devons juste corriger un peu les problèmes que nous avons rencontrés en qualifications. Je suis encore assez confiant que nous pouvons avoir une course solide.

