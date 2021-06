Verstappen n’a eu aucun avertissement concernant un problème de pneu avant un accident “dangereux” · .

in

Max Verstappen a déclaré qu’il n’avait aucune indication qu’il était sur le point de subir une défaillance de pneu avant l’accident qui lui a coûté la victoire dans le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Le pilote Red Bull menait la course avec cinq tours à faire lorsqu’il a subi une apparente défaillance du pneu arrière gauche qui a envoyé sa voiture dans le mur dans la ligne droite des stands, où la vitesse dépasse les 300 km/h.

“Je n’ai rien ressenti jusqu’au moment où je suis soudainement parti à droite”, a expliqué Verstappen après sa sortie du centre médical du circuit de la ville de Bakou. “Le pneu vient de sauter de la jante.”

Il a heurté la barrière le nez en premier mais a pu sortir de sa RB16B sans aide. “Ce n’est pas un bon impact à avoir”, a-t-il déclaré. « C’est un endroit assez dangereux pour un pneu crevé à cette vitesse. Mais tout va bien pour moi, la voiture pas tellement.

Bien que Lewis Hamilton n’ait pas non plus marqué, Verstappen a raté l’occasion de se rapprocher de son rival au championnat.

« Jusque-là, je pense que nous avons eu une course très solide », a déclaré Verstappen. « Je correspondais essentiellement aux temps au tour que je devais faire derrière. Nous étions parfaitement en contrôle.

« Bien sûr, c’est très décevant ce qui s’est passé. Nous avons perdu beaucoup de points, nous aurions pu aussi creuser l’écart au championnat, donc que cela se produise, surtout si près de la fin, est très frustrant.

Son coéquipier Sergio Perez, qui était deuxième au moment de la chute de Verstappen, a remporté la victoire. Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que c’était une journée de sentiments mitigés pour l’équipe après un échec qui leur a coûté leur premier doublé depuis cinq ans.

Horner a déclaré que Verstappen et l’ingénieur de course Giampiero Labiase avaient la course sous contrôle lorsque la panne s’est produite sans avertissement.

“Nous regardions les barils de notre premier doublé depuis 2016”, a-t-il déclaré à Sky. « Tout est sous contrôle. GP venait juste de vérifier avec Max, tout va bien. Et puis boum, le pneu est parti.

«Pour le moment, nous ne savons pas pourquoi, il semblait que l’usure était en bon état, qu’il s’agisse de débris ou de quelque chose comme cela s’est passé. Mais c’est un grand endroit pour avoir un accident. Heureusement, il va bien.

“Nous gérons plutôt bien les pneus et vous pouviez voir toutes les épingles d’usure et tout cela se passait bien”, a ajouté Horner. « Vous pouvez voir qu’il est soudainement dégonflé. Que ce soit un peu de débris du shunt plus tôt, vous ne le savez tout simplement pas.

« Alors je pense qu’il faut récupérer le pneu, le regarder attentivement. Mais évidemment [we were] le sentiment à ce moment-là que le monde vient de tomber sous nos pieds.

