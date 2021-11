Verstappen ne se retiendra pas malgré son avance croissante sur Hamilton · .

Max Verstappen n’est pas tenté de réduire son approche intransigeante du combat roue contre roue malgré son avance croissante au championnat.

Le pilote Red Bull arrive au Mexique en tête du classement, avec 12 points d’avance sur Lewis Hamilton. Mais il a dit que cela ne serait pas un facteur dans sa façon d’aborder la course.

« Pas vraiment, mon approche sera la même que toute l’année », a déclaré Verstappen. «J’essaie toujours de marquer le plus de points disponibles, j’en ai toujours, comme Lewis, comme tout le monde. Bien sûr, vous essayez toujours de le garder propre.

La paire s’est déjà emmêlée deux fois cette année. Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a récemment prédit que le combat pour le championnat pourrait se terminer par une collision entre les deux, comme cela s’est produit avec des pilotes tels que Michael Schumacher, Ayrton Senna et Alain Prost les années précédentes.

Verstappen a déclaré qu’il ne s’attardait pas sur cette possibilité. « Je ne pense pas vraiment aux précédents combats historiques entre deux pilotes, à ce qu’ils ont fait, c’est du passé.

«Je me concentre juste sur ce que je dois faire en piste, bien sûr, et c’est essayer de faire de mon mieux. C’est ainsi qu’à la fin de la journée, vous allez remporter le championnat, essayer d’obtenir le plus de points disponibles et bien sûr battre votre rival.

Alors qu’il se dirige vers les cinq dernières courses avec l’avantage, Verstappen a déclaré qu’il n’avait aucun problème à rester détendu et concentré.

« J’aime ce que je fais, ce qui soulage la pression », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas la première fois que je participe à un combat de championnat. Oui, c’est la première fois en Formule 1 mais pas de ma vie.

« Donc, en fin de compte, cela ne change pas vraiment parce que vous devez gagner et c’est aussi ce que j’ai fait dans le passé, donc je dois essayer de faire la même chose ici. Quand la voiture sera capable de gagner, je gagnerai. Quand la voiture n’est pas capable de gagner, je ne gagnerai pas.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Mexico 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Mexico 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :