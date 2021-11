Verstappen ne vise pas plus d’un seul titre de F1

Au sommaire : Max Verstappen dit qu’il aura le sentiment d’avoir « terminé » la Formule 1 s’il remporte le championnat du monde cette année.

En bref

Gagner un titre « l’objectif final » pour VerstappenVerstappen, qui peut remporter le championnat lors de la prochaine course en Arabie saoudite, a déclaré qu’il n’avait pas d’ambitions au-delà de remporter un seul titre.

« En F1, pas tellement, parce que c’est tout, vous l’avez terminé », a-t-il déclaré à la BBC. « Et puis peu importe combien vous en gagnez parce que vous en avez déjà gagné un. Et bien sûr, j’essaierais toujours de gagner plus. Mais c’est fait. C’est le but final. Et je vais, bien sûr, travailler très dur pour essayer d’y parvenir.

Cependant, il n’a pas l’intention de quitter la F1 après avoir remporté un seul titre. « Après, il y a beaucoup moins de pression. Bien sûr, j’aurai beaucoup de plaisir à conduire, mais peut-être que je commencerai lentement à penser à d’autres types de choses en dehors de la Formule 1 à réaliser.

Les promoteurs du GP de Detroit révèlent les détails de la nouvelle piste

Bienvenue aux fans de course ? Un bon signe… Les promoteurs de la manche d’IndyCar à Detroit ont révélé plus de détails sur la nouvelle piste du centre-ville sur laquelle la course se déplacera après son dernier événement sur le parcours de Belle Isle l’année prochaine. Un parcours de 10 virages de 2,7 kilomètres sera aménagé au bord de la rivière.

« Ramener cet événement international annuel dans les rues de Détroit aidera nos entreprises au centre-ville, mettra en lumière notre magnifique bord de rivière avec un festival d’été inclusif et ouvrira de nouvelles opportunités pour s’engager et se connecter avec nos quartiers et communautés locaux. » a déclaré Bud Denker, président du Grand Prix de Détroit.

Boschung prolonge son séjour en Formule 2

Ralph Boschung courra en Formule 2 pour une sixième saison l’année prochaine et dépassera les 100 départs dans la série junior, après avoir signé un nouvel accord pour prolonger son séjour à Campos.

Il est arrivé dans la série avec Campos en 2017 mais a raté le tour final, où sa place a été prise par Lando Norris. Il est réapparu avec MP l’année suivante mais n’a pas encore terminé la saison, manquant les deux derniers tournois doubles.

Après une campagne partielle avec Trident en 2019, il est réapparu à Campos pour la finale de la saison 2020 en remplacement de Jack Aitken, qui faisait ses débuts en Formule 1. De retour avec Campos cette année, il se classe 12e du championnat sur 40 avec deux triples restants.

« Au cours de mon année sabbatique en 2020, c’était essentiellement la fin de ma carrière de pilote », a déclaré Boschung sur les réseaux sociaux. « Je suis très fier d’avoir réussi à obtenir le financement pour disputer maintenant ma deuxième saison complète en F2 et ma deuxième saison complète en course depuis 2015. Merci à tous pour votre soutien. »

Leçon précieuse pour le promoteur du Qatar – Brawn

Le directeur du sport automobile de Formule 1, Ross Brawn, a déclaré que le premier Grand Prix du Qatar aurait été utile au promoteur de l’événement avant le retour de la série dans le pays après la saison prochaine.

Le site n’a pas été inclus dans le calendrier F1 2022 car le pays organisera la Coupe du monde de football de la FIFA l’année prochaine.

« Le promoteur a fait un travail fabuleux pour organiser cet événement et a maintenant un véritable aperçu de la F1, qui sera inestimable pour notre retour dans deux ans », a déclaré Brawn. « Ce fut un événement parfait pour eux de comprendre ce qu’ils doivent faire à long terme. »

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Joyeux anniversaire!

Joyeux anniversaire à Heart Of The Sunrise, Nakavich, Beverly Sanford et Haziq Danish !

En ce jour dans le sport automobile

Partagez cet article . avec votre réseau :