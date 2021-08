“Verstappen n’est pas britannique donc ce sera toujours plus difficile pour lui”

in

Fernando Alonso dit qu’il comprend les difficultés rencontrées par Max Verstappen pour affronter Lewis Hamilton dans le combat pour le championnat.

Un Verstappen frustré a réagi avec colère aujourd’hui après avoir été à nouveau interrogé sur sa collision du Grand Prix de Grande-Bretagne avec son rival au championnat par le modérateur de la conférence de presse de F1.

Alonso, qui a succédé au septuple vainqueur du titre mondial Michael Schumacher en tant que champion au milieu des années 2000, et a affronté Hamilton chez McLaren en 2007, a déclaré qu’il sympathisait avec Verstappen et le combat auquel il est confronté cette année.

« Je ressens probablement ce que l’autre [is] en train de vivre maintenant », a déclaré Alonso, « surtout Max, parce qu’il est le plus jeune qui se bat avec une légende, avec un champion. Il n’est pas britannique donc ce sera toujours plus difficile pour lui.

Le pilote Alpine a déclaré qu’il serait prudent au début du Grand Prix de Hongrie de demain, car il s’attend à plus de drames impliquant les prétendants au championnat.

Hamilton et Verstappen sont entrés en collision dans le premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, mettant le pilote Red Bull hors de la course. Avec Verstappen prêt à démarrer demain derrière Hamilton mais avec des pneus plus tendres, Alonso soupçonne une répétition est sur les cartes.

Galerie : la journée de qualification du Grand Prix de Hongrie 2021 en imagesAlonso, qui s’alignera neuvième sur la grille, une place derrière son coéquipier Esteban Ocon, a prédit « qu’il fera plus chaud devant nous » en début de course.

“Nous allons essayer de récupérer des places”, a déclaré Alonso. “Je pense que nous pouvons.”

Il espère obtenir un avantage immédiat en partant du côté propre de la grille. « C’est l’un des circuits sur lequel il est le plus visible de commencer du côté propre donc mon souhait est de finir un peu plus haut dans le premier tour.

“Mais je pense que nous devons être prudents car devant nous, je pense que quelque chose pourrait encore arriver demain parce que nous avons Max qui part du rouge [soft] pneu, Lewis sur le jaune [medium].

« Nous avons Checo [Perez], Gasly aussi derrière eux. Norris et Leclerc, qui sont l’un des meilleurs partants.

“Donc, le premier virage va être un peu d’action et nous devons être intelligents pour éviter tout problème et profiter de tout ce qui se passe devant nous. Nous voulons donc un premier tour propre car il y a peut-être des positions qui sont gratuites. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Hongrie 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Hongrie 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :