Verstappen “n’est pas intéressé à s’impliquer” dans les retombées d’un accident alors que l’équipe demande un examen · .

Max Verstappen dit qu’il se sent bien une semaine après sa chute meurtrière dans le Grand Prix de Grande-Bretagne, mais qu’il ne veut pas s’impliquer dans la dispute à propos de sa collision avec Lewis Hamilton.

Il a fait ces commentaires dans un communiqué de presse publié par Red Bull peu de temps après qu’il soit apparu que l’équipe avait officiellement demandé aux commissaires sportifs de la FIA de revoir la décision qu’ils avaient rendue sur l’accident. Hamilton a écopé d’une pénalité de 10 secondes, mais a tout de même réussi à remporter la course.

“Je n’ai pas grand-chose à dire sur tout le battage médiatique”, a déclaré Verstappen. Vendredi, le jour même où Red Bull a soumis sa pétition à la FIA, l’équipe a publié une longue chronique du directeur Christian Horner réitérant ses critiques sur la conduite de Hamilton et la gestion de l’incident par Mercedes.

“Pour être honnête, je ne suis pas intéressé à m’impliquer dans tout cela”, a-t-il poursuivi. “Je sais ce qui s’est passé à Silverstone car j’étais dans la voiture et évidemment je ressens une certaine façon de savoir comment ma course s’est terminée, mais maintenant je me concentre juste pour m’assurer que nous sommes les meilleurs possibles sur la piste afin de pouvoir rester en tête. le championnat.

“L’équipe peut s’occuper du côté officiel des choses et de tout ce qui doit être examiné après l’accident, mais mon travail est le même que d’habitude – être le meilleur possible et essayer de gagner dimanche.”

Verstappen a déclaré qu’il était suffisamment en forme pour courir à nouveau après son coup 51G avec la barrière Copse. «Je suis un peu meurtri, bien sûr, mais c’est normal après un si gros impact, mais je m’entraîne et je me sens bien.

“J’ai fait une course de simulation de 24 heures cette semaine et c’était un bon test pour voir comment mon corps réagirait à passer du temps assis dans une position et derrière des écrans pendant longtemps, je me sentais absolument bien, ce qui me fait me sentir positif avant le week-end. Je suis définitivement prêt à repartir.

