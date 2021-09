Verstappen n’est peut-être pas le dernier à subir une pénalité moteur · .

La décision de Red Bull d’installer un nouveau groupe motopropulseur sur la voiture de Max Verstappen à Sotchi, déclenchant une pénalité qu’il allait inévitablement prendre à un moment de la saison, était largement attendue.

Mais un autre changement plus surprenant est peut-être à l’ordre du jour.

La conclusion évidente à tirer des séances d’essais de vendredi est que Mercedes a le dessus sur Sotchi. Le changement d’unité de puissance de Verstappen et la pénalité qui en résulte signifient que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ne seront probablement pas défiés en tête du peloton lors des qualifications et de la course.

Mais il y a des soupçons dans le camp Red Bull que leur changement de moteur pour Verstappen pourrait inciter leurs rivaux au championnat à faire de même. L’installation d’un nouveau groupe motopropulseur sur la voiture de Hamilton l’enverrait également à l’arrière de la grille

La décision dépendra de savoir si Mercedes pense que Hamilton aura probablement besoin d’un remplaçant avant la fin de la saison. Son coéquipier est sorti une dernière fois à Monza.

Bien sûr, Mercedes ne signalera pas à Red Bull s’ils sont susceptibles de changer leurs unités de puissance, et n’a pas encore indiqué fermement d’une manière ou d’une autre. Hier, Hamilton a déclaré “pour le moment, nous n’avons pas l’intention d’installer un nouveau moteur”.

Avec la lutte pour le championnat si bien préparée, Mercedes ne peut pas se permettre de risquer une panne du groupe motopropulseur mettant fin à la course. S’ils envisageaient sérieusement de changer le groupe motopropulseur de Hamilton, ils ont maintenant une forte incitation à le faire ce week-end, car le potentiel de pointage de Verstappen est déjà sérieusement compromis.

Leclerc rejoindra Verstappen en fond de grille. Cela pourrait donner l’étrange spectacle des deux prétendants au championnat alignés en fond de grille, avec la Ferrari de Charles Leclerc et son nouveau groupe motopropulseur pour compagnie.

Si Hamilton prend un penalty, Mercedes est toujours bien placé pour gagner. Bottas a été plus rapide dans les deux séances de vendredi et semble un fort pari pour la pole position.

Le seul pilote Red Bull en lice pour un départ en trombe, Sergio Perez, a un bon bilan à Sotchi, n’ayant jamais manqué de marquer des points. Il n’a pas été rapide lors des séances d’essais du vendredi, ne faisant que grincer des dents dans le top 10 lors des deuxièmes essais, mais cela était en partie dû au fait que Red Bull avait expérimenté différentes options de configuration.

Perez a couru un niveau d’appui plus élevé vendredi tandis que la voiture de Verstappen était parée. Les deux sont susceptibles de se rapprocher l’un de l’autre pour leurs configurations de course.

Pour compliquer encore les choses, samedi devrait être très humide. De fortes pluies sont prévues pour samedi à Sotchi, avec peu de répit avant que la lumière ne commence à faiblir vers 18 heures.

La pluie pourrait s’atténuer suffisamment pour que la F1 puisse se qualifier samedi après-midi. Comme on l’a vu à Spa, les qualifications sont plus faciles à courir sur le mouillé car les voitures n’ont pas à se suivre et peuvent éviter les embruns qui réduisent la visibilité à près de zéro.

Il est peu probable que des pilotes n’ayant rien à gagner – Leclerc et Verstappen (et potentiellement Hamilton) – se donnent la peine de participer. Une séance de qualification humide autour de la piste bordée de barrières présenterait trop de risques de dommages.

Lando Norris a été extrêmement rapide sur le mouillé à Spa – et a terminé deuxième aux essais, quatrième le plus rapide aujourd’hui. Pierre Gasly, troisième cet après-midi, est aussi souvent fort sur le mouillé. Cependant accident Norris Spa illustre également le risque de se briser dans de telles conditions.

Comme l’a souligné Fernando Alonso, l’eau stagnante avait été un problème lors de la seule séance de course sur sol mouillé sur le circuit, en 2015. Sotchi est un circuit très plat, qui ne se prête pas à un drainage rapide.

Aston Martin s’attend à ce que les qualifications se poursuivent. Si l’eau stagnante s’écoule, il pourrait s’agir, en fait, d’une session sèche – auquel cas, Mercedes semblerait avoir un avantage évident.

Sur une piste asséchée, les pilotes prendront leurs risques entre les barrières sachant qu’une chute pourrait remettre en cause leur participation à la course quelques heures plus tard.

Il y a une permutation finale et risquée. Si aucune course n’est possible jusqu’à l’heure de départ du Grand Prix, il est possible que les deuxièmes temps d’essais décident de la grille. Au début des deuxièmes essais, le directeur de course de F1, Michael Masi, a été entendu en train de confirmer à Red Bull que les deuxièmes essais pourraient être utilisés pour déterminer la grille de départ de la course. Après que la première course de Formule 3 du week-end a été reportée à vendredi, il était clair que les organisateurs de la course prenaient au sérieux le risque d’un lavage de samedi.

Cependant, le PDG d’Aston Martin, Otmar Szafnauer, doute que cela se produise et a déclaré que l’équipe “n’a pas tellement modifié notre programme” lors des deuxièmes essais. « Je pense que d’autres personnes ont peut-être essayé de monter un peu plus haut sur les feuilles de temps juste au cas où cette session serait utilisée pour la grille. Mais nous n’avons rien fait de tout cela.

“Je pense que nous allons nous qualifier”, a-t-il conclu. “Coûte que coûte.”

