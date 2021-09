Verstappen n’était pas au courant de la faute du DRS lors du tour vainqueur · .

Max Verstappen et Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, ont révélé que plusieurs problèmes de voiture lors du dernier tour de qualification de Verstappen lui ont presque coûté sa pole position.

Verstappen a décroché la pole pour son premier grand prix à domicile devant Lewis Hamilton de seulement 0,038 seconde malgré une défaite de deux dixièmes face au pilote Mercedes dans le dernier secteur lors de leurs dernières tentatives en qualifications.

S’exprimant lors de la conférence de presse des pilotes, Verstappen a déclaré que sa voiture avait passé une vitesse supplémentaire à la sortie du virage Hugenholtz, compromettant sa course le long de la ligne droite arrière.

“Pour moi, le problème a commencé plus tôt dans le virage trois – c’est assez cahoteux et j’ai eu une double montée en vitesse”, a déclaré Verstappen. « J’avais donc deux dixièmes d’avance sur mon tour et j’ai perdu un dixième et demi jusqu’au septième tour. Et puis vous utilisez également plus d’énergie parce que vous êtes un engrenage plus élevé, alors j’ai également déclassé.

Christian Horner a également confirmé que le DRS de Verstappen ne s’était pas complètement déployé sur son aileron arrière, ce qui a contribué à la perte de temps de Verstappen face à Hamilton dans la dernière partie du tour.

“Nous avons vu que nous avons perdu une vitesse en ligne droite juste dans cette dernière ligne droite”, a déclaré Horner. « On dirait que le DRS ne s’est pas ouvert correctement, alors il a probablement donné un dixième, un dixième et demi. Mais une performance incroyable de sa part sous une pression massive. Donc vraiment content de ça.

Verstappen a déclaré qu’il ne savait pas que son DRS n’avait pas réussi à se déployer complètement pendant la course vers la ligne après l’avoir activé.

“Je n’avais aucune idée qu’il était fermé”, a-t-il déclaré. « Avec bien sûr ce que j’ai dit avant avec le double passage à la vitesse supérieure, ce n’est pas idéal. Il y avait donc certainement un peu plus de temps dedans. Heureusement, c’était suffisant pour la pole.

Horner dit que la pression de livrer devant ses fans à domicile lors du premier Grand Prix des Pays-Bas en près de quarante ans n’a pas dérouté leur prétendant au championnat.

« C’est remarquable. C’est presque comme si tout cela ne se passait pas parce qu’il ne semble tout simplement pas le sentir », a déclaré Horner.

« Il regardait la course du DTM avant les qualifications. Il est très détendu. Il le traite juste comme un week-end de course normal et de l’autre côté de la barrière est en train de devenir fou. Quelle atmosphère incroyable. Et bien sûr, chaque conducteur se nourrit d’une foule à domicile.

Avec l’autre Red Bull de Sergio Perez partant du fond du peloton après avoir été éliminé en Q1, Horner dit que l’équipe s’attend à ressentir la pression de la paire Mercedes de Hamilton et Valtteri Bottas dans la course.

“Nous devons juste baisser la tête et continuer notre propre course”, a déclaré Horner.

« Dans un monde parfait, nous partons en tête. Je pense juste que ça ne va pas être aussi simple. Mais ils ont deux gars avec qui ils peuvent partager leurs options. Mais le gars clé que nous devons battre, évidemment, est Lewis. Vous devez donc choisir vos combats.

