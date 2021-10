Max Verstappen a salué la stratégie de Red Bull qui lui a valu le Grand Prix des États-Unis, mais a admis qu’il doutait que cela fonctionne au début de la course.

Le leader du championnat a été dépassé par Lewis Hamilton au départ, mais Red Bull l’a ramené en tête en le faisant passer en premier pour son arrêt au stand. Ils ont répété la stratégie lorsque les pilotes se sont à nouveau arrêtés, mais cela a permis à Hamilton d’attaquer Verstappen avec des pneus beaucoup plus frais à la fin.

Verstappen a tenu le coup et a remporté une victoire qui a porté son avance au championnat à 12 points. Il a salué la tactique de son équipe à la radio après la course. « J’aime la façon dont nous avons joué cette stratégie », a-t-il déclaré, « c’est bien d’être agressif parfois. »

S’exprimant après la course, Verstappen a admis qu’il n’était pas sûr que les décisions d’arrêt au stand de l’équipe porteraient leurs fruits.

« Bien sûr, nous avons perdu au départ, nous avons donc dû essayer de faire autre chose », a-t-il déclaré. « Mais l’usure des pneus est assez élevée autour de cette piste.

«Nous sommes donc devenus agressifs et je n’étais pas sûr que cela allait fonctionner. Mais les derniers tours étaient amusants. Un peu sur le côté dans les virages à grande vitesse mais super heureux, bien sûr, de s’accrocher.

Verstappen a gagné par seulement 1,3 seconde au drapeau à damier après que Hamilton a réduit l’avance du pilote Red Bull lors du dernier relais. Hamilton a déclaré que Red Bull était trop rapide pour Mercedes ce week-end.

« Félicitations à Max, il a fait un excellent travail aujourd’hui », a déclaré Hamilton. « C’était une course tellement difficile. »

Alors que Verstappen était plus rapide que Hamilton dans la phase d’ouverture de la course avec les pneus à gomme moyenne, Mercedes est apparue plus forte après être passée aux gommes dures.

« J’ai pris un bon départ, j’ai absolument tout donné, a dit Hamilton. « Mais en fin de compte, ils ont juste eu le dessus ce week-end et nous ne pouvions pas vraiment en demander plus.

« Mais un grand, grand merci à mon équipe pour les superbes arrêts aux stands, le travail acharné tout au long du week-end et quelle foule incroyable, pour se produire devant [them] est un tel honneur.

