Verstappen : Nous devons rester concentrés

Le Grand Prix du Qatar 2021 était simplement celui de la limitation des dégâts pour Max Verstappen, qui a dû se contenter de la deuxième place alors que son rival pour le titre Lewis Hamilton a remporté une victoire dominante, alors que le Néerlandais appelle son équipe à rester concentrée.

Verstappen et Red Bull ont eu du mal tout au long du week-end pour le rythme, alors que Mercedes piétinait son autorité sur le circuit international de Losail, Hamilton décrochant une pole dominante à plus de quatre dixièmes du Néerlandais.

Pour aggraver les choses, Verstappen s’est vu infliger une pénalité de cinq places sur la grille pour la course, pour avoir ignoré les doubles drapeaux jaunes agités après l’excursion hors piste de Pierre Gasly.

Ainsi, le leader du championnat de Formule 1 a commencé la course depuis la septième place, mais un super lancement l’a vu à la quatrième place après le virage 1, et était deuxième derrière Hamilton au sixième tour.

Un bon départ, et le tour le plus rapide

Mais c’était aussi bien que les choses pouvaient être pour l’as de Red Bull, qui n’a pas pu s’approcher de la Mercedes n°44, assez pour faire fonctionner la contre-dépouille, et sa consolation serait d’enregistrer le tour le plus rapide de la course, empochant le point supplémentaire qui vient avec.

« Je suis bien sûr content du résultat d’aujourd’hui », a déclaré Verstappen dans le communiqué de presse de Red Bull.

« Ce week-end a été assez difficile pour nous en tant qu’équipe et nous manquons encore de rythme, j’ai tout essayé après la pénalité de cinq places sur la grille, donc terminer deuxième et marquer le meilleur tour est vraiment bien.

« J’ai eu un départ excitant et je savais que les premiers tours étaient vraiment importants, j’ai fait un bon décollage et je suis revenu assez rapidement à la deuxième place. À partir de là, j’ai essayé de réduire l’écart et cela a très bien fonctionné.

« Je me suis bien amusé aujourd’hui, surtout lorsque j’ai réalisé le tour le plus rapide », a révélé le joueur de 24 ans. « C’est dommage que Checo ne soit pas monté sur le podium aujourd’hui, il a marqué de bons points pour l’équipe.

« Je suis aussi heureux pour Fernando, nous savons tous à quel point il est bon, cela ne fait aucun doute », a déclaré Verstappen, rendant hommage au double champion du monde, qui a décroché son premier podium depuis son retour en F1 au début de cette saison. .

« Pour l’instant, nous devons rester concentrés, il reste encore deux courses à disputer et beaucoup de choses peuvent arriver, tout est possible », a conclu le vainqueur à 19 reprises.

Un coup dur pour Checo Perez

Sergio Perez dans l’autre Red Bull, a eu une mission difficile sur la grille après s’être qualifié aussi bas que 11e samedi, et a rattrapé son retard tout au long de la course, et n’était bon pour la quatrième fois qu’une fois le drapeau à damier agité.

« Nous avons réussi à nous remettre des qualifications et nous sommes rapidement passés de la 11e place sur la grille, nous étions en très bonne position pour monter sur le podium, mais malheureusement, cela n’a pas fonctionné », a-t-il déclaré dans le communiqué de presse de l’équipe.

« C’était une course très épuisante, j’étais à fond tout le temps, dépassant et poussant.

« Nous avons changé notre stratégie tout au long de la course ; à certaines étapes, nous visions un arrêt et à d’autres deux, mais les pneus des autres explosaient, nous avons donc dû protéger les nôtres pour éviter de crever et maximiser notre position dans le championnat des constructeurs », a expliqué le Mexicain.

« Je pense que nous avions le podium en poche, mais pour la deuxième semaine de course, une voiture de sécurité virtuelle nous a potentiellement coûté cher.

« Je ne sais pas si sans cela nous aurions définitivement rattrapé Fernando, mais nous aurions été proches. C’est un peu dommage mais nous avons réussi à minimiser les dégâts de samedi et Valtteri n’a marqué aucun point, ce qui est un gros avantage pour nous », a déploré le double vainqueur de la course.

« En fin de compte, je pense que du point de vue de l’équipe, nous devions jouer la prudence avec les constructeurs à l’esprit.

« Là où nous avons terminé aujourd’hui est un bon résultat pour l’équipe et à plus long terme, nous devons juste continuer à pousser fort et améliorer nos performances lors des deux prochaines courses.

« Maintenant, j’attends avec impatience l’Arabie saoudite et Abu Dhabi parce que nous allons tout donner, nous avons une grande chance de remporter le championnat des constructeurs, il y a cinq points, tout est à jouer et c’est la cible », a conclu le joueur de 31 ans.

Une fois la course au Qatar terminée et dépoussiérée, Verstappen a vu son avance sur Hamilton au championnat des pilotes réduite à huit points, alors que Red Bull se rapprochait de Mercedes à moins de 5 points des constructeurs.

Dans quinze jours, l’Arabie saoudite est suivie une semaine après par le Grand prix d’Abu Dhabi. (Suivez-moi sur Twitter @MallakJad)