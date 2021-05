Verstappen: Nous pouvons être heureux d’être aussi proches

Si quelqu’un avait pu refuser à Mercedes Lewis Hamilton de revendiquer son incroyable 100e pole position aujourd’hui, c’était peut-être Max Verstappen, au final, le Red Bull a échoué mais le pilote néerlandais était satisfait du résultat.

La qualification pour le Grand Prix d’Espagne 2021 était étrange dans la mesure où la piste semblait ralentir au fur et à mesure que les qualifications progressaient et, en Q3, la plupart des premières manches étaient les meilleures, avec l’effort de Hamilton de 1: 16,741 suffisant pour la première place commencer demain; Verstappen était à peine timide de 0,036 seconde, ce qui prépare le terrain pour une autre course épique.

Verstappen a ensuite déclaré aux journalistes: «C’était bien. J’ai eu du mal au premier trimestre mais nous avons réglé l’équilibre au deuxième trimestre, ce qui était bon. Q3, les deux tours ont été assez corrects, la deuxième manche a été un peu pire. C’est assez venteux.

«Néanmoins, la deuxième pour nous est très bonne aujourd’hui. Nous savons qu’ils sont difficiles à battre ici. Pour être si proches, nous pouvons être satisfaits de cela.

Plus tard dans le rapport de l’équipe, il a ajouté: «Mercedes semble être un peu en avance sur nous sur un tour, mais être au premier rang ici, surtout par rapport à l’année dernière où nous avons vraiment eu du mal, nous pouvons en être très heureux.

«Nous savons que le départ est très important ici et qu’il peut avoir un impact sur le résultat de la course, alors bien sûr nous nous concentrons dessus, mais nous voulons le garder propre et c’est une longue course.

“Nous allons, bien sûr, faire de notre mieux demain et je pense que nous avons un rythme de course décent, si cela suffit pour les battre, je ne sais pas mais nous les pousserons jusqu’au bout”, a ajouté Verstappen qui s’était qualifié l’an dernier. mais sept dixièmes de moins sur le temps de la pole position de Hamilton; le pilote Red Bull a terminé deuxième le lendemain.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a ajouté: «C’était une autre qualification très excitante et une performance fantastique de l’équipe. Notre premier premier rang a commencé à Barcelone pendant 10 ans et Max était encore une fois si proche de la pole.

«Être au premier rang est très encourageant et il y a beaucoup de points positifs à retenir d’aujourd’hui. L’année dernière, nous étions à 0,7 seconde de la pole et cette année, Max a bouclé un temps presque identique à Lewis, c’est donc un grand progrès.

Avec le score jusqu’à présent 2-1 à Hamilton, en termes de victoires après trois tours, transformer cette progression en victoire à Barcelone (ou au moins battre le septuple champion du monde de F1) est essentiel pour Verstappen et Red Bull pour maintenir la pression. sur et leur titre espère vivant.