Verstappen : Nous prendrons certainement ce résultat

Max Verstappen visait la limitation des dégâts lors du Grand Prix de Russie 2021, grâce à sa pénalité de grille liée au moteur. C’est exactement ce qu’il a fait avec sa deuxième place, mais ce n’était pas du tout facile.

Malgré ses sombres perspectives jusqu’à ce que la pluie tombe sur la piste de l’Autodrom de Sotchi, une décision inspirée du mur des stands Red Bull avec un passage opportun aux pneus intermédiaires a permis à Verstappen de terminer la course à la deuxième place derrière son rival pour le titre Lewis Hamilton, qui a remporté sa 100e course.

Verstappen quitte la Russie avec deux points de retard sur Hamilton au classement des pilotes, mais il se consolera du fait qu’il a pris l’unité de puissance supplémentaire dont il avait besoin, et que Hamilton devrait emboîter le pas à un moment de la saison. C’est donc un casse-tête pour le Néerlandais dont l’équipe a réalisé un coup de maître stratégique, bien qu’avec l’aide d’une météo russe imprévisible.

Verstappen a exprimé sa joie avec son résultat lors du communiqué de presse de son équipe, il a déclaré : « Wow, nous allons certainement prendre ce résultat ! Bien sûr, passer de la dernière à la seconde est très bien et quand je me suis réveillé ce matin, je ne m’attendais vraiment pas à ce résultat.

« Pour finir là où nous l’avons fait avec la pénalité que nous avons eue, nous n’avons pas perdu autant de points que nous pouvions en avoir, donc en tant qu’équipe, nous avons fait du très bon travail. C’était un appel crucial pour changer les inters, c’était vraiment glissant sur la piste et nous avons pris une excellente décision avec le timing et avons pris le bon tour jusqu’au stand.

« Beaucoup de choses peuvent arriver lorsque vous partez du fond de la grille, en particulier dans le premier tour lorsque d’autres voitures se battent, mais nous sommes restés à l’écart des ennuis, avons gardé les choses propres et avons très bien géré notre course.

“La course en elle-même n’était pas très facile, il était difficile de dépasser d’autres voitures et une fois que vous étiez coincé, il était facile d’endommager vos pneus mais heureusement, la pluie nous a finalement aidés à faire le dernier saut de position”, a conclu un Verstappen clairement reconnaissant. pour le coup de main de mère nature à sa deuxième place.

P20 P2 C’était impressionnant, même pour Max#RussianGP #F1 pic.twitter.com/B9jEXQAJlp – Formule 1 (@F1) 26 septembre 2021

D’un autre côté, son coéquipier Sergio Perez devait mettre la pression sur Hamilton à l’avant et faire gagner du temps à son coéquipier alors qu’il se frayait un chemin par l’arrière. Bien qu’il n’ait pas été en mesure de beaucoup déranger l’homme Mercedes, Perez visait un podium, mais un appel tardif pour changer ses pneus en intermédiaires lorsque la pluie a commencé l’a obligé à se contenter de la neuvième place.

« Nous étions sur le podium aujourd’hui, alors j’ai décidé de prendre le risque de rester sur les slicks au lieu d’aller aux stands pour les intermédiaires », a déclaré Perez déçu. « Dans le premier et le troisième secteur, c’était assez sec et vous pouviez faire monter la température dans les pneus, donc si cela séchait ensuite, ceux d’entre nous sur les slicks auraient réussi à le faire et ceux sur les intermédiaires auraient vu leur course détruite.

« Avec le recul, le slick n’était pas le bon pneu et finalement le timing de la pluie pendant la course a fait que certains ont eu de la chance aujourd’hui et d’autres pas. Nous étions en route pour un excellent résultat avec un podium par pur mérite et malgré un arrêt au stand lent, nous avons quand même réussi à nous hisser à la troisième place, mais c’est parfois ainsi que se déroule la course.

Perez a ensuite réfléchi à son arrêt au stand lent : « Le problème avec l’arrêt n’était pas une erreur humaine et j’ai parlé avec mon équipe de ravitaillement après la course pour vérifier qu’ils allaient bien parce que nous sommes évidemment tous déçus.

“En tant qu’équipe, nous repartons encore avec beaucoup de points aujourd’hui et oui, c’est frustrant pour moi, mais j’ai l’impression d’avoir tellement retiré de la voiture qui ne promet d’aller en Turquie que dans deux semaines”, a conclu un Perez optimiste en vue de la prochaine course.

Red Bull quitte le Grand Prix de Russie avec 33 points de retard sur Mercedes au classement des constructeurs.