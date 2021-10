Verstappen : On avance et on pardonne

Max Verstappen a déclaré à Lewis Hamilton que « tout est pardonné » alors que la star de Red Bull a révélé qu’il espère que la bataille scintillante pour le championnat de Formule 1 sera décidée lors de la course finale.

Verstappen mène Hamilton avec seulement six points d’avance sur le Grand Prix des États-Unis, dimanche, ici à Austin. Plus de 140 000 fans sont attendus pour la première course de F1 sur le sol américain en deux ans.

Près de quatre mois se sont écoulés depuis que Verstappen a été hospitalisé pour une commotion cérébrale à la suite d’une collision à 180 mph avec Hamilton lors du premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet. Verstappen était apoplectique et Hamilton a été jugé responsable de l’accident.

Les deux rivaux ont de nouveau croisé le fer à Monza le mois dernier, le Red Bull de Verstappen frappant le casque de Hamilton. À cette occasion, Verstappen a été déclaré coupable – puni d’une pénalité sur la grille lors de la course suivante.

« Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois et nous n’étions pas contents l’un de l’autre », a déclaré Verstappen dans une interview avec l’agence de presse PA à Austin.

« Mais quelques courses plus tard, vous pouvez nous voir assis ensemble lors d’une conférence de presse et rire à nouveau les uns avec les autres, et c’est ainsi que se déroule la course. Beaucoup de gens vous regardent et évaluent la rivalité, mais au final, ce n’est pas si mal que ça.

« Personne ne cherche à se rassembler dans une course, mais malheureusement, ces choses arrivent. Ils se sont produits en karting et ils se sont produits en F1. Nous avons tous ces moments où nous avons des moments difficiles avec quelqu’un, mais nous sommes des êtres humains. Nous avançons et nous pardonnons.

La réponse mesurée de Verstappen est peut-être un signe de sa maturité croissante. Par le passé, le Néerlandais, qui a eu 24 ans le mois dernier, n’a pas eu peur de dire ce qu’il pense.

En 2018, il a menacé de donner un coup de tête au prochain journaliste qui l’a interrogé sur sa récente série d’accidents.

Et Timo Glock – le pilote allemand que Hamilton a dépassé de façon spectaculaire pour remporter son premier championnat lors de la course finale au Brésil en 2008 – a affirmé qu’un jeune Verstappen se serait attaqué à son rival à la suite de leur accident à Monza.

« J’ai vieilli et j’ai plus d’expérience, mais je ne pense pas nécessairement que j’aurais frappé Lewis », a déclaré Verstappen, qui en est maintenant à sa septième campagne.

« C’est juste que vous expérimentez plus de choses et que vous apprenez à mieux gérer le sport – c’est juste un processus naturel.

« J’ai été très détendu toute l’année. Je ne peux pas parler pour Lewis, mais de mon côté, il n’y a pas vraiment de pression supplémentaire. »

Il est presque impossible de prédire le vainqueur de la bataille de championnat à bascule de cette année.

Le Circuit des Amériques a été gentil avec Hamilton, 36 ans, et Mercedes dans le passé – le Britannique a remporté deux de ses sept championnats records dans le Lone Star State et remporté cinq de ses huit apparitions.

Mais Verstappen a une bonne forme sur les sites à venir à Mexico et au Brésil, tandis que les pistes au Qatar et en Arabie saoudite sont totalement inconnues.

Verstappen s’attend-il à ce que le concours soit déterminé lors de la finale à Abu Dhabi le 12 décembre ?

« Je l’espère, répond-il. « Je ne pense pas que nous ayons la force de nous retirer. Ce sera un peu une défense pour essayer de garder les points en tête, mais Mercedes a été très forte ces dernières courses et c’est à nous de rebondir.

« Si nous avons le rythme dans la voiture pour gagner le championnat, nous gagnerons le championnat, et si nous n’avons pas le rythme, nous ne le ferons pas. Je ne peux me concentrer que sur ce que je peux contrôler.

Verstappen, qui est en couple avec Kelly Piquet – le mannequin brésilien et fille du triple champion du monde Nelson Piquet – a récemment suggéré que remporter le plus gros prix de la course automobile ne changerait pas sa vie.

« Bien sûr, ce serait une grande réussite si cela arrivait, mais je ne rêve pas vraiment de ce genre de choses », conclut-il. Depuis tout petit, mon rêve était de faire de la Formule 1 et ensuite de gagner un championnat du monde.

« Mais gagner un championnat ne changerait pas le monde pour moi, et ce serait mal si c’était le cas », a insisté Verstappen.