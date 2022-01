Verstappen participera aux 24 Heures du Mans Virtual · .

Le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen participera à l’épreuve virtuelle d’endurance des 24 Heures du Mans le week-end prochain.

Le pilote Red Bull F1 et actuel champion du monde concourra avec l’équipe Redline dans la catégorie LMP, aux côtés du pilote IndyCar Felix Rosenqvist, du pilote iRacing Porsche Esports Supercup Maximilian Benecke et du vainqueur du Grand Prix du championnat du monde iRacing Atze Kerkhof, qui est également consultant en conduite pour l’équipe de F1 du monde réel Alfa Romeo.

Le champion d’IndyCar Alex Palou fait également partie des 200 pilotes qui participeront à l’épreuve d’endurance de 24 heures officiellement sanctionnée par le Championnat du monde d’endurance.

La course virtuelle des 24 Heures du Mans se déroulera du samedi 15 au dimanche 16 janvier et sera retransmise en direct sur YouTube. Courant sur la plate-forme de simulation rFactor2, l’événement constitue la finale de la Virtual Le Mans Series Cup, avec un prix de 250 000 $ (184 000 £) attribué aux vainqueurs de l’événement.

Au total, 50 engagés ont été annoncés pour la course, dont 29 LMP et 21 GTE. Toutes les voitures seront partagées entre quatre pilotes chacun, qui échangeront le contrôle de leurs voitures lors des arrêts aux stands tout au long de la course d’endurance.

Un autre pilote notable comprend l’ancien coureur de F1, d’IndyCar et de NASCAR Juan Pablo Montoya, qui courra aux côtés de son fils Sebastian pour l’équipe LMVS. Jarno Opmeer, double champion du monde de F1 Esports, concourra pour Mercedes Esports aux côtés de Daniel Juncadella, tandis que la W Series engagera une équipe de pilotes entièrement féminine composée de Fabienne Wohlwend, Ayla Agren, Lyubov Ozeretskovskaya et de la vétéran australienne simracer Emily Jones.

L’événement sera la deuxième course virtuelle officiellement sanctionnée des 24 Heures du Mans. Une simrace unique a été organisée lors de la vague initiale de blocages pendant la pandémie de Covid-19 à l’été 2020 qui a vu des événements de sport automobile annulés à travers le monde, y compris les 24 Heures du Mans annuelles.

Verstappen a concouru pour l’équipe Redline lors de l’événement 2020 aux côtés du pilote McLaren Lando Norris. L’équipe menait la course dans la nuit avant qu’un pic de retard n’entraîne une collision avec l’entrée de Rebellion-Williams les met hors de cause. Rebellion-Williams a finalement remporté la victoire au classement général.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

JeuxParcourir tous les articles sur les jeux

Partagez cet article . avec votre réseau :